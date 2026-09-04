"Hablar del suicidio puede salvar vidas"

En el mes de la prevención, el psicólogo Juan Cruz Bubas analizó el aumento de casos, el impacto de las redes en jóvenes y la importancia de hablar del tema sin tabúes para detectar señales a tiempo.

Bubas explicó a Red43 el panorama actual a nivel nacional y cómo repercute esta realidad en la comunidad. Según señaló, los datos recientes marcan una tendencia de alerta que requiere un abordaje integral desde distintos sectores de la sociedad.

"Septiembre suele ser el mes donde empieza a estar otra vez en debate la prevención del suicidio y creo que este año lo que más hemos tenido son noticias acerca de lo alarmante que son los nuevos números", expresó Juan Cruz Bubas.

El panorama de las estadísticas actuales

En cuanto a las cifras, el especialista detalló el crecimiento observado en el último período. "El año pasado habían arrojado números alarmantes con 4.200 casos en todo el país y este año hubo un aumento más o menos del 22%, lo cual nos lleva al mayor número en 9 o 10 años", advirtió.

Asimismo, remarcó que la atención de esta problemática no puede limitarse únicamente al ámbito profesional o de consultorio. "Necesitamos de la colaboración de todos los sectores. Esto no es solamente una cuestión que atañe al consultorio, sino que necesitamos tanto de la intervención de políticas estatales que estén a la altura de este fenómeno, como de la comunidad, los ámbitos educativos y judiciales", afirmó.

El impacto del aislamiento y el uso de las redes sociales

Al analizar los factores que inciden en esta situación, el psicólogo hizo hincapié en el impacto de la pandemia y las formas actuales de comunicación en la población más joven.

"Desde la pandemia en adelante hubo un aumento significativo en las estadísticas. Yo creo que el aislamiento tuvo que ver, pero también lo ambiental en lo que hace al suicidio tiene un rol preponderante que muchas veces se deja de lado", explicó Bubas.

En ese sentido, sostuvo que "los contextos sociales y económicos también influyen mucho en cómo una persona puede llegar a tomar una decisión así, no solamente tiene que ver con una cuestión psicopatológica".

Respecto al uso de la tecnología y las plataformas digitales, señaló la contradicción que se genera en los adolescentes y niños. "Las redes sociales paradójicamente por un lado comunican, pero por el otro te aíslan más de lo que es el mundo real. Hoy en día el suicidio es la principal causa de muerte de los adolescentes y los picos se están observando en personas entre 15 y 34 años", indicó.

También se refirió a la llegada de estas tecnologías a edades más tempranas a través de videojuegos en línea. "Al haber mayor complejidad tecnológica también hay mayor alcance y eso hace que los peligros aumenten si no efectivizamos los controles y la cercanía de la parte familiar y escolar", consideró.

Aprender a detectar las señales

Sobre los mitos referidos a hablar públicamente del tema, el especialista fue categórico al desmitificar la idea de que la difusión genera un efecto negativo.

"La principal herramienta es la franqueza y la apertura. Uno de los mitos que rodean a la temática es que hablar abiertamente suele inducirlo y es todo lo contrario, muchas veces abrir estos canales permite que la gente pueda empezar a comentar todo tipo de malestares y hasta incluso puede salvar una vida", aseveró.

En relación a las pautas de alerta que pueden detectar amigos, familiares o educadores, Bubas aclaró que existen manifestaciones a las cuales prestar atención. "Efectivamente hay señales. Una puede ser estas despedidas inusuales o cuando la gente empieza a desligarse de objetos que antes eran muy queridos, o ver sentimientos de desesperanza que suelen ser comunicados aunque se pasan por alto. Ante la duda siempre es mejor preguntar y ser directo", recomendó.

La necesidad de inversión en salud pública

Por último, el psicólogo clínico se refirió a la necesidad de destinar recursos económicos y humanos para que el sistema de salud pública pueda brindar respuestas inmediatas.

"Desde que se sancionó la ley de salud mental, del 10% que debería estar destinado presupuestariamente se ha destinado el 1%. Qué tipo de respuesta efectiva se puede dar si desde las políticas estatales no empezamos a brindar el recurso necesario. Muchas veces el sistema está tan desbordado que ante una urgencia lo mejor que le podés ofrecer a la persona es un turno a dos semanas o un mes y la gente no dispone de ese tiempo", concluyó.

El Lic. Juan Cruz Bubas es Psicólogo, especialista en Psicología Clínica por el Hospital Borda de CABA. MN 71570 MP 1518

EBW