Trabajadores despedidos del Casino: "Van a seguir siendo asistidos"

Nicolás Zárate, secretario de Trabajo de Chubut, explicó la actualidad de la situación de los empleados que esperan se resuelva los sueldos adeudados y su situación general.



“Cuando se origina el conflicto, rápidamente nos pusimos a disposición de los trabajadores. Nos acompañó en ese momento el Intendente, tuvimos charlas con ellos, después tuvimos varias audiencias conciliatorias en trabajo”, recordó.



Los 50 trabajadores del Casino llevan ya seis meses con esta situación, visibilizando el reclamo y agotando todas las instancias de dialogo: “Se acompañó todo el proceso administrativo hasta el final, y hoy están en una etapa judicial que salió del esquema laboral”.



El acompañamiento provincial y municipal continúa: “Hasta tanto ellos puedan terminar de resolver su situación, y eso ya es una decisión política del Gobernador y del Intendente, van a seguir siendo asistidos estos trabajadores con un subsidio a cada uno hasta que se resuelva la situación”.

