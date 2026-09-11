-1°
-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 11 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubut
11 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trabajadores despedidos del Casino: "Van a seguir siendo asistidos"

Nicolás Zárate, secretario de Trabajo de Chubut, explicó la actualidad de la situación de los empleados que esperan se resuelva los sueldos adeudados y su situación laboral general.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Nicolás Zárate, secretario de Trabajo de Chubut, explicó la actualidad de la situación de los empleados que esperan se resuelva los sueldos adeudados y su situación general.

 


“Cuando se origina el conflicto, rápidamente nos pusimos a disposición de los trabajadores. Nos acompañó en ese momento el Intendente, tuvimos charlas con ellos, después tuvimos varias audiencias conciliatorias en trabajo”, recordó.

 


Los 50 trabajadores del Casino llevan ya seis meses con esta situación, visibilizando el reclamo y agotando todas las instancias de dialogo: “Se acompañó todo el proceso administrativo hasta el final, y hoy están en una etapa judicial que salió del esquema laboral”.

 


El acompañamiento provincial y municipal continúa: “Hasta tanto ellos puedan terminar de resolver su situación, y eso ya es una decisión política del Gobernador y del Intendente, van a seguir siendo asistidos estos trabajadores con un subsidio a cada uno hasta que se resuelva la situación”.
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Jorge Ulloga, el querido panadero de Esquel necesita ayuda y lanzaron una tómbola
2
 Dos mujeres policías se pelearon por un oficial dentro de una comisaría
3
 Alerta naranja por nevadas: anticipan hasta 40 centímetros de acumulación en sectores de Chubut
4
 San Martín ganó una final inolvidable y se consagró campeón de la Copa Esquel
5
 Elvira volvió al aula a los 76 años: “Nunca es tarde para aprender”
1
 Trabajadores despedidos del Casino: "Van a seguir siendo asistidos"
2
 Camilo Eque hará escala en El Bolsón y Trevelin con su Gira Patagónica Argentina
3
 Juegos Culturales Chubutenses: se definieron los clasificados a la etapa provincial en Trevelin
4
 Esquel lleva la separación de residuos a los jardines
5
 DICASUR: la Secretaría de Trabajo mantendrá su acompañamiento si avanza la venta
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -