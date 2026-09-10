Alerta naranja por nevadas: anticipan hasta 40 centímetros de acumulación en sectores de Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por nevadas para la madrugada del viernes 11 de septiembre. En las zonas bajo alerta se esperan acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

El fenómeno estará acompañado por nevadas persistentes y de variada intensidad, principalmente en los sectores comprendidos dentro del área de alerta. Las zonas afectadas incluyen Paso de Indios, Gastre, el oeste de Telsen y el oeste de Mártires.

En las áreas bajo alerta amarilla, durante el mismo período se prevén acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros, aunque también podrían registrarse valores superiores de manera puntual. En la zona de meseta, las acumulaciones estimadas se ubican entre 5 y 30 centímetros.

El organismo meteorológico señaló además que no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia en las zonas de menor altura.

Ante este escenario, se informó que todas las rutas de la meseta se encuentran habilitadas únicamente para vehículos 4x4, que deberán circular con extrema precaución. La medida responde a que las calzadas se encuentran pesadas por la presencia de barro y al alerta vigente por nevadas.

Las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje y extremar las medidas de precaución durante el período de vigencia del alerta.

R.G