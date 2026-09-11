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11 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Juegos Culturales Chubutenses: se definieron los clasificados a la etapa provincial en Trevelin

El Salón Central "Derfel Roberts" de Trevelin albergó la instancia zonal de los Juegos Culturales Chubutenses para Personas Mayores. Hubo participantes de Trevelin, Esquel y Corcovado. 
Por Redacción Red43

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Este jueves 10 se desarrolló en Trevelin la instancia Zonal de los Juegos Culturales Chubutenses para Personas Mayores. Las actividades se concentraron en el tradicional Salón Central Municipal “Derfel Roberts” y contaron con la participación de delegaciones de Trevelin, Esquel y Corcovado. Durante la jornada, se seleccionaron los trabajos y disciplinas que representarán a la región en la etapa Provincial agendada para el mes de octubre.

 

En la categoría de Danzas, resultó seleccionada la pareja de Esquel integrada por Eulalia Lagos y Andrés Manquipán. En Fotografía, la obra elegida fue “Las Manos de mi Madre”, perteneciente a Eloísa Nahuelquir de Trevelin.

 

Dentro del rubro literario, en Poesía avanzó al provincial el poema “Conjugación”, de María Daniela Billone de Trevelin. En la categoría Cuento, el texto clasificado fue “Ancianidad”, de Carlos De Leonardis de Esquel.

 

 

 

En el área de Plástica, la disciplina Dibujo tuvo como seleccionado a Nei González de Trevelin con su obra “Universo de Universos”, mientras que en Pintura la pieza elegida fue “Flore…Ser”, de Julia Huencheque, también de Trevelin.

 

Por su parte, Teatro Unipersonal contó con la presentación de María Novella, de Corcovado, quien accedió directamente a la etapa Provincial. De igual modo ocurrió en Canto Solista, donde Miguel Ángel Ávalos, representante de Esquel, quedó promovido a la siguiente instancia.

 

 

 

El jurado evaluador estuvo conformado por Luis Vargas en Danza, Raúl Matelo en Fotografía, Pablo Modugno en Dibujo y Pintura, y Cristina Landeira en Cuento y Poesía. Todos recibieron el reconocimiento del público y los competidores por el acompañamiento y las devoluciones brindadas a cada participante.

 

 

 

Paola González, coordinadora del programa de Juegos Culturales de la Dirección Provincial de Políticas para Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano de Chubut, hizo mención sobre la organización y el nivel de las presentaciones. "Nuestro agradecimiento a todo el equipo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Trevelin, en la persona del secretario Gustavo De Vera, y su equipo de colaboradores, por el excelente desempeño y calidad humana que se vivió en la instancia zonal de los Culturales de dicho programa", expresó la funcionaria. Asimismo agregó: "Quiero extender el agradecimiento a la mesa de jurados que fue de una excelencia importantísima para todos los competidores. Nos vamos muy agradecidos y decirles que fue de una excelencia a nivel provincial todo el certamen".

 

 

 

Por su lado, la coordinadora de Adultos Mayores de la Municipalidad de Esquel, Asucena Sambueza, destacó la atención brindada por la organización local y remarcó que "todas y todos los integrantes de nuestra delegación estuvieron felices de haber participado, y compartido tan grato momento".

 

 

 

Como cierre de la jornada zonal, los delegados, participantes, jurados y organizadores compartieron una merienda en una confitería céntrica ubicada frente a la plaza principal de Trevelin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

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