Dos mujeres policías se pelearon por un oficial dentro de una comisaría

El episodio se registró en la Seccional Nº 53 de Rodeíto, en el departamento San Pedro, y generó una investigación interna dentro de la Policía de Jujuy.

Según trascendió, una de las agentes, que no cumplía funciones habitualmente en esa dependencia, ingresó a la comisaría y comenzó una discusión con otra policía que se encontraba de servicio. El intercambio verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física.

De acuerdo con las versiones que circulan sobre el caso, el enfrentamiento habría tenido como trasfondo una situación sentimental. Las dos mujeres estarían vinculadas con el mismo oficial de la fuerza, quien además tendría una pareja fuera de la institución.

La situación generó preocupación dentro de la Policía debido a que el enfrentamiento se produjo en el interior de una dependencia y durante el horario laboral.

Tras el episodio, los tres agentes involucrados fueron sumariados y, según trascendió, trasladados a otras dependencias mientras avanza la investigación administrativa.

La intervención quedó a cargo de la Unidad Regional Nº 2, que inició las actuaciones para determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, las autoridades mantienen reserva sobre distintos detalles del caso.

El episodio se suma a otro hecho que había generado polémica recientemente en el departamento San Pedro. En la Seccional Nº 26, dos agentes fueron encontrados en ropa interior dentro de la dependencia, situación que derivó posteriormente en una denuncia penal.

Según trascendió, la pareja de uno de los oficiales habría sido agredida y realizó una denuncia que derivó en imputaciones. Ambos casos volvieron a generar cuestionamientos sobre situaciones ocurridas dentro de dependencias de la Policía de Jujuy.

AMD