Esquel lleva la separación de residuos a los jardines

La Municipalidad de Esquel, a través de GIRSU y en articulación con la Coordinación de Primeras Infancias, puso en marcha una propuesta destinada a reforzar desde los jardines los hábitos vinculados a la separación de residuos.

La iniciativa contempla dos jornadas en el Centro de Valorización y Reciclaje (CVR), donde cerca de 60 niños participarán de distintas actividades pensadas especialmente para las primeras edades.

Una propuesta para aprender jugando

Mariana López Rey, gerente de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Municipalidad de Esquel, explicó que el objetivo es continuar trabajando sobre la temática y acercar a los más chicos al espacio donde se realiza parte del proceso de recuperación.

“Lo que queremos anunciar es el trabajo que tenemos por delante durante las próximas dos semanas. Todo tiene que ver en el marco de la política pública, de empezar a hablar sobre gestión de residuos, de empezar a concientizar, de seguir en este objetivo que tenemos, que es que se vuelva a separar y que se vuelva a hablar sobre la temática”, señaló.

Las actividades se realizarán los jueves 17 y 24 de septiembre, en dos turnos, con la participación de jardines de la ciudad. El primer encuentro será con el Jardín 409, cuyos niños de 3, 4 y 5 años asistirán acompañados por docentes, equipos directivos y sus familias.

López Rey destacó además el rol de los niños como transmisores de estos hábitos dentro de sus hogares. “Creemos que los niños son esos grandes replicadores y son los que no le permiten a los papás pasar por alto cuando ellos incorporan esto de la separación”, expresó.

Separar desde las primeras edades

Rosana Ledesma, coordinadora de Primeras Infancias, explicó que la propuesta surgió a partir de un proyecto de articulación con GIRSU y que busca reforzar contenidos que ya se vienen trabajando en los jardines.

“Nosotros creemos y estamos convencidas de que se empieza desde las primeras edades”, sostuvo. En ese sentido, señaló que la intención es comenzar con dos jardines y avanzar el próximo año para incorporar a más instituciones.

La propuesta también busca involucrar a las familias y acercarlas al proceso de recuperación de materiales. “La idea es que ellos puedan venir, conocer el espacio, las familias puedan conocer los espacios”, explicó Ledesma.

Húmedos y secos, una forma de aprender

Gabriela Formoso, del Centro de Valorización y Reciclaje (CVR), explicó que las actividades estarán adaptadas a las edades de los niños y tendrán una duración aproximada de 50 minutos.

Una de las decisiones de la propuesta fue reemplazar los términos “orgánico” e “inorgánico” por “húmedo” y “seco”, para facilitar la comprensión de los más pequeños.

“Mi idea fue adaptar las palabras de orgánico e inorgánico en húmedo y seco y trabajarlo con los niños desde jardín de infantes”, explicó Formoso.

La jornada tendrá distintos momentos de juego y actividades prácticas. Entre ellas, los chicos podrán elaborar macetas orgánicas a partir de yerba y trabajar con sus propias manos para reconocer de dónde vienen los materiales y qué ocurre con los residuos.

“Lo que nosotros trabajamos va a ser más lúdico, va a ser que ellos conozcan el CVR, que no todo se tira, que algunas cosas se pueden retirar, que algunas cosas podemos recuperar y también poder reforzar esto, alimentos húmedos y secos”, explicó.

Las familias también podrán acompañar la actividad y observar el proceso de aprendizaje de los niños, participando junto a ellos en las propuestas de separación y recuperación de materiales.

AMD