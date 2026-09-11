DICASUR: la Secretaría de Trabajo mantendrá su acompañamiento si avanza la venta

El secretario de Trabajo de Chubut, Nicolás Zárate, se refirió a la situación actual del frigorífico DICASUR de Trevelin y remarcó la predisposición de la cartera laboral para intervenir en caso de que se concrete la llegada de un nuevo inversor para la planta.

El conflicto en la empresa láctea y cárnica se desencadenó tiempo atrás debido al reclamo de los empleados por sueldos adeudados y la incertidumbre respecto a la continuidad de los puestos laborales. Ante este panorama, el área provincial de Trabajo mantuvo un seguimiento del proceso administrativo y un diálogo constante con los operarios afectados.

En las últimas semanas, trascendió la posibilidad del traspaso accionarial de la firma al empresario Gonzalo Martínez, un movimiento respaldado por las autoridades municipales de Trevelin con la meta de recuperar la fuente laboral para unas 50 familias y reabrir la planta productiva.

Al ser consultado sobre el rol del organismo público en esta nueva instancia, Zárate explicó: "En el último tiempo no hemos tenido reuniones con los empresarios, sí le seguimos el tema, hemos tenido varias conversaciones con los trabajadores fundamentalmente, lo mismo cuando se originó el conflicto, en el proceso administrativo también, y las veces que ha sido necesario porque aparecían inversiones o había alternativas de nuevas llegadas de inversores, no dudamos en ponernos a disposición de ellos para asesorarlos, para guiarlos y para acompañarlos en este proceso".

En ese mismo sentido, el funcionario ratificó la postura que mantendrán desde el área laboral de cara a las negociaciones futuras: "Así que en esta etapa no va a ser distinto, vamos a estar a disposición y si realmente llega un nuevo inversor, ser la herramienta para atravesar esa nueva incorporación o ese nuevo traspaso o el destino final que tenga".

Finalmente, al ser consultado sobre si existieron contactos recientes entre la Secretaría de Trabajo y las autoridades de la firma, el funcionario aclaró: "No, últimamente no".

ebw