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Por Redacción Red43

Corte de agua en Esquel: cuatro barrios podrían tener baja presión

La interrupción se debe a tareas de reparación de la red por la rotura de una bomba. El servicio se vería afectado hasta las 18 horas y alcanza a distintos sectores de la ciudad.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre Ltda informa sobre un corte de agua que se está realizando debido a tareas de reparación en la red, luego de registrarse la rotura de una bomba.

 

Según se indicó, el horario estimado de finalización de los trabajos es hasta las 18:00 horas. Durante ese período, podría registrarse baja presión en los barrios Mutrapa, 150 Viviendas, Badén I y Badén II.

 

Desde el servicio señalaron que los usuarios que cuentan con tanque de reserva, conforme a lo establecido por ordenanza municipal, no se verán afectados por el corte.

 

Asimismo, se recordó la importancia de hacer un uso responsable del agua mientras se desarrollan las tareas de reparación.

 

 

 

R.G

 

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