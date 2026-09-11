Regresa "Oveja Negra", el clásico centro de recarga de cerveza en Esquel

Septiembre llegó con la reapertura de puertas en el centro de Esquel del centro de recarga "Oveja Negra"

En calle San Martin, entre Sarmiento y 25 de Mayo, el local nuevo a cargo de Agustín Sanromán, quien anteriormente tenía su base ubicada en la intersección de Ameghino y Sarmiento.

Tras el cierre de ese espacio comenzó la búsqueda de un nuevo alquiler. "Encontramos este local en el centro y decidimos apostar".

Respecto a la elección de la ubicación, se consideró oportuno ampliar la oferta en la zona céntrica, también de cara al movimiento turístico de la temporada de esquí.

El espacio funciona como centro de recarga y cuenta con diez canillas, además de vinos, gins y otras bebidas. También se elaboran tragos.

En cuanto a los horarios, precisó que el local abrirá de lunes a lunes. Durante esta etapa de invierno lo hará desde las 17 horas, y más adelante desde las 15 horas, siempre hasta la medianoche.

Agregó que irá dialogando con los vecinos de la cuadra para evaluar el funcionamiento.Sobre las consultas más frecuentes, mencionó que los estilos más pedidos son los lupulados, como IPA y NEIPA.

"Nosotros explicamos las diferencias de cada estilo, el cuerpo, el amargor y el dulzor, y damos una pequeña prueba para que la gente pueda elegir", afirmó.

SL