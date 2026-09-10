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Por Redacción Red43

Coral del Sur presenta “A que florezca mi pueblo” este sábado en el Auditorio Municipal

El Ensamble Coral del Sur, dirigido por Jorge de Oro, ofrecerá un concierto este sábado 12 de septiembre desde las 21:00 horas. Participarán como invitados especiales Flor Retamosa y Rubén Pasalacqua.
Por Redacción Red43

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El Ensamble Coral del Sur se presentará este sábado 12 de septiembre con el concierto “A que florezca mi pueblo”, una propuesta musical que tendrá lugar en el Auditorio Municipal.

 

La presentación comenzará a las 21:00 horas y estará a cargo del ensamble dirigido por Jorge de Oro. La actividad contará además con la participación de Flor Retamosa y Rubén Pasalacqua como invitados especiales.

 

Las entradas tienen un valor de $15.000 y se encuentran disponibles para su compra en el Auditorio Municipal.

 

 

 

 

R.G

 

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