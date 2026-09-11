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11 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

La Oficina Judicial de Esquel capacitó a cadetes de la Policía del Chubut

Se abordaron los temas solicitados relacionados con el uso de los sistemas de comunicación entre las dependencias policiales y la Ofiju en relación a la custodia de personas privadas de la libertad. 
Por Redacción Red43

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Funcionarios de la Oficina Judicial de Esquel brindaron el miércoles 9 de septiembre una charla de capacitación a los cadetes de la Policía del Chubut que se encuentran en formación dentro del Instituto Superior de Formación Policial N° 811 de esa ciudad cordillerana.

 

Entre los principales temas de la capacitación, se abordó el uso de la plataforma INODI desde las instituciones policiales y las medidas para comunicarse con la guardia de la Oficina Judicial, todo ello en relación a la custodia de personas privadas de la libertad en las comisarías.

En ese contexto, se abordaron aspectos vinculados a las comunicaciones y actuaciones judiciales entre las comisarías y el área de Ejecución Penal; el cumplimiento de las disposiciones impartidas por los jueces; el alojamiento, traslado y puesta a disposición de las personas detenidas; la documentación e informes que deben confeccionarse; el control de las condiciones de detención, la presentación de Habeas corpus y toda otra actividad judicial que vincule a las dependencias policiales con la Oficina Judicial.

 

La charla estuvo a cargo del Dr. Sebastián Kobs de la Agencia de Información Judicial y Asistencia Directa y la Lic. Marita Soto, de la Agencia de control de Gestión, ambos de la Oficina Judicial

 

 

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