La madera como motor industrial: el desafío de sumar valor en la Patagonia

La segunda edición de la Feria de la Madera de la Patagonia (FEDEMAD) reunió en Esquel a representantes de distintos sectores vinculados a la actividad forestal. Entre ellos estuvo el ingeniero agrónomo Eduardo Daniel Cittadini, coordinador del Programa Nacional “Desarrollo Regional y Territorial” del INTA, quien destacó la importancia del encuentro para abordar la complejidad de la cadena de la madera.

“La FEDEMAD centraliza el clúster en torno a la madera, donde se juntan la ciencia, la técnica, la industria, la política”, señaló Cittadini.

El referente del INTA destacó que “en esta edición hay participantes de todos los sectores” y consideró que “me parece que es la forma de abordar un sector complejo”, que comienza con los bosques implantados y nativos y continúa con el procesamiento, la logística, el financiamiento y las normativas.

“Entonces es un punto de encuentro importante para acordar en ese sentido”, sostuvo.

El desafío del valor agregado

Cittadini puso el foco en la necesidad de avanzar en la transformación de la materia prima y generar productos con mayor valor agregado.

“Y también, en todo sentido, yendo hacia el valor agregado. Pasar de un rollizo a un mueble, hay un encadenamiento de enorme valor y enorme cantidad de mano de obra que se genera”, explicó.

En ese sentido, señaló que la situación se repite en distintas cadenas productivas de la región.

“En general nos pasa con todas las cadenas productivas de la región que están muy primarizadas. Tenemos producción primaria y falta ese escalamiento, esa integración vertical a distintos niveles de producto”, afirmó.

Y agregó: “Como te digo, del rollizo a una tabla, a un mueble, y hay un montón de productos, hasta aceites esenciales”.

Tecnología, capacitación y financiamiento

Para avanzar en ese proceso, Cittadini remarcó el rol de la ciencia y la tecnología, además de la capacitación y el acompañamiento institucional.

“Es todo un desafío. Para eso hace falta tecnología, ciencia, que es lo que podemos aportar, capacitaciones, que también podemos aportar”, sostuvo.

También destacó una característica del INTA: “El INTA tiene la ventaja de tener investigación y extensión en la misma institución, de tener cobertura territorial”.

Sobre la presencia del organismo en la región, explicó: “Con nuestra red de agencias llegamos a todo el territorio nacional y en la región tenemos agencias desde Ushuaia hasta El Hoyo”.

Sin embargo, aclaró que también son necesarias otras herramientas: “Pero también hace falta financiamiento, por supuesto, y hace falta políticas públicas, normativas que promocionen eso”.

En ese marco, consideró que “es un desafío, siempre la materia pendiente, pero la idea es ir pasito a pasito”.

Una agenda común para la cadena forestal

Cittadini también destacó el papel de estos encuentros para generar acuerdos entre los distintos actores del sector.

“Y estos encuentros son en ese sentido. No es la solución, no es que el año que viene vamos a tener todo resuelto, pero es importante encontrarnos y acordar una agenda en común”, señaló.

El coordinador del programa nacional explicó además que el INTA trabaja en diferentes etapas de la actividad forestal, desde la producción hasta el manejo de los bosques y la industrialización.

“El INTA tiene distintas líneas de trabajo en cuestión del sector forestal, desde producción de semillas, de pinos, plantaciones, manejo de raleo, manejo del fuego, manejo post fuego, como se manejan los montes después de incendios accidentales”, detalló.

También destacó el trabajo vinculado con la capacitación: “Todo el proceso industrial, hay un aserradero en el campo experimental Trevelling y se dan una enorme cantidad de capacitaciones. Todo el tiempo se está capacitando a productores, a operarios, a otros técnicos”.

“Ese es el aporte fundamental que podemos hacer en la región”, afirmó.

El aprovechamiento de los subproductos

Otro de los puntos abordados por Cittadini fue la posibilidad de aprovechar materiales que surgen durante el crecimiento y manejo de los bosques.

“Hay que hacer raleos. Ahí va quedando un material que no tiene un valor maderero tradicional, pero sí se le puede y se le debe ir dando un valor para financiar justamente el mantenimiento de los montes”, explicó.

En ese sentido, mencionó que “son esos troncos más finitos que se pueden usar también para otro tipo de construcción o para otro tipo de procesamiento”.

También planteó otra posibilidad: “O para producción de leña de montes cultivados, pero una leña de buena calidad que tenga un buen ring de energía”.

Producción primaria y bienes finales

Cittadini también comparó la situación de la madera con otras cadenas productivas de la región y remarcó las dificultades vinculadas con los costos, la logística y la continuidad de la provisión.

“Bueno, lo mismo pasa en todas las cadenas. Pasa lo mismo con los alimentos. Muchos de los alimentos los traemos del norte”.

“Madera, fibra, un montón de productos. Somos productores primarios, pero no productores de bienes finales”, sostuvo.

Según explicó, “parte son los costos, parte son la logística, también la continuidad en la provisión”.

“A veces tenemos provisión en algunos momentos, pero no tenemos continuidad. Eso hace difícil insertarse en las cadenas comerciales, pero es parte del desafío”, agregó.

Finalmente, resumió la complejidad del proceso que enfrenta el sector: “Por eso lo que vos me preguntabas, es un desafío que implica un abordaje de la complejidad del sector”.

Y enumeró: “Provisión primaria, industrialización, logística, comercialización, financiamiento, políticas. Si nos falta alguna de las patas, va a ser difícil que tengamos los resultados”.

AMD