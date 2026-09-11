“Fuera de Planes” llega a Esquel para revivir el histórico ascenso de Nueva Chicago

“Fuera de Planes”, el libro de Martín Ciraolo que reconstruye la histórica campaña con la que el Club Atlético Nueva Chicago consiguió el ascenso a Primera División en 2006, llega por primera vez a la Patagonia.

Luego de recorrer diferentes ciudades del país, la obra tendrá dos nuevas presentaciones durante este fin de semana: el sábado 12 de septiembre en Bariloche y el domingo 13 en Esquel.

En nuestra ciudad, el encuentro comenzará a las 9:30 horas en la Asociación de Fútbol Veteranos del Oeste, ubicada en Sáenz Peña 1647, con la presencia del autor y una comitiva que llegará desde Buenos Aires.

Una historia desde la tribuna y el campo de juego

Editado en enero de 2021, “Fuera de Planes” vuelve sobre aquella campaña que culminó con el ascenso de Nueva Chicago en Córdoba, en el entonces estadio Chateau Carreras, actual Mario Alberto Kempes.

La obra está dividida en dos partes. “Desde el tablón” recupera en primera persona los viajes, las vivencias en las canchas, datos y estadísticas desde la mirada del hincha. “Desde el verde césped”, en tanto, incorpora los testimonios de jugadores e integrantes del cuerpo técnico que protagonizaron aquella temporada.

Para reconstruir la campaña, Ciraolo realizó más de treinta entrevistas, combinando la pasión del hincha con la investigación y el trabajo periodístico.

El autor estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, formó parte del Departamento de Prensa de Nueva Chicago y actualmente dirige el periódico barrial El Tambor de Montserrat.

Un recorrido que ahora llega a la Patagonia

Desde su publicación, “Fuera de Planes” fue presentado en Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Colón, San Pedro, Chacabuco, distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2025, el recorrido trascendió las fronteras argentinas con una presentación en España.

Parte de este camino se realizó junto a Leo Otegui, vinculado al trabajo con filiales y peñas del interior de Nueva Chicago.

La llegada a Esquel tendrá además un significado especial, ya que la presentación se convertirá en un punto de encuentro para socios, hinchas y simpatizantes del club que viven en distintos lugares de la región.

Entre ellos estarán integrantes de Lago Rosario, localidad que mantiene desde hace años un vínculo con Nueva Chicago. Tiempo atrás se gestionaron desde el club camisetas y juegos de indumentaria para quienes practicaban fútbol allí, un gesto que fortaleció una relación que continúa vigente.

Este domingo, aquella historia que nació en las tribunas y en el campo de juego volverá a encontrarse con sus hinchas, esta vez en Esquel, a miles de kilómetros de Mataderos.