Se inauguró la FEDEMAD 2026 en Esquel

La FEDEMAD 2026 quedó inaugurada con discursos que coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre el Estado, las instituciones científicas, las industrias y el sector privado para impulsar la actividad forestoindustrial en Chubut.

La subsecretaria de Desarrollo Productivo de Esquel, Paula Botto, destacó el carácter articulador del encuentro y el potencial de la actividad para generar oportunidades en la región.

“En principio agradecerles la presencia, darles la bienvenida a esta FEDEMAD 2026 que es un evento que la palabra que lo define es articulación”, expresó.

Botto remarcó que el encuentro reúne a distintas instituciones en torno a una actividad con posibilidades de crecimiento. “Lo que vemos acá es un grupo de instituciones que decidieron sentarse y trabajar en forma conjunta por una actividad que entendemos que tiene un potencial enorme de desarrollo en nuestra localidad y en nuestra región toda”.

Por su parte, el director regional de Patagonia Sur del INTA, Eduardo Cittadini, señaló que el encuentro refleja la complejidad de la cadena forestoindustrial y la necesidad de profundizar la integración entre sus distintos actores.

Cittadini también destacó la participación de organismos públicos, industrias y organizaciones privadas y explicó el aporte que puede realizar el INTA. “En esa complejidad, desde el INTA podemos aportar algunas cosas, básicamente investigación, ciencia, desarrollo tecnológico, capacitación, formación de los distintos actores de este conglomerado”.

En ese sentido, planteó como objetivo avanzar hacia una mayor generación de valor. “Y promocionando la integración vertical para llegar a un agregado de valor que tiene un enorme potencial, pero que es eso, tenemos que transformar la potencialidad en la concreción”.

El secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, destacó la importancia de los temas que serán abordados durante FEDEMAD para la toma de decisiones dentro del organismo provincial.

“Desde la Secretaría celebramos este evento de FEDEMAD, realmente para nosotros los temas que se van a tocar para la Secretaría van a ser fundamentales para tomar decisiones”, afirmó.

Nievas vinculó los desafíos actuales con los cambios ambientales, el crecimiento poblacional y las necesidades productivas y de conservación. “Estamos trabajando con nuevas normativas por los eventos que nos está poniendo la misma naturaleza, y también el crecimiento poblacional, lo que es productivo, la conservación”.

También planteó la necesidad de agilizar los procesos administrativos vinculados al sector. “Y nos va a ayudar para hacer una Secretaría más eficiente con un agregado al valor del mercado para que los trámites no sean tan burocráticos, el tiempo es oro también para los productores, para las industrias, y nosotros desde el Gobierno tenemos que aportar esa agilidad”.

A su turno, el secretario de Ciencia y Tecnología de Chubut, Guillermo Defossé, realizó una defensa del potencial de las forestaciones de la región y planteó la necesidad de aprovechar los recursos forestales de manera sustentable.

“Para mí es una satisfacción muy muy grande y también lo es para toda la Secretaría poder estar en esta feria de la madera donde se pone en valor el esfuerzo de muchos de los propietarios privados y del esfuerzo del Estado en cada vez mejorar y darle un valor económico y ecológico a nuestra producción”, expresó.

Defossé sostuvo: “Yo no tengo miedo en defender las forestaciones en esta zona, yo no tengo miedo porque no hay ningún problema en debatir con quien sea la calidad y el potencial que tienen nuestras forestaciones”.

En su discurso, remarcó el potencial de la actividad para generar empleo y cuestionó la dependencia de subsidios estatales. “Como dijo Paula hace un rato, estas pueden generar mucho mucho más trabajo de lo que nosotros pensamos y dejar de venir de subsidios del Estado o de dádivas”.

Para Defossé, uno de los desafíos centrales pasa por modificar la mirada sobre el manejo del bosque y avanzar en un aprovechamiento sustentable de los recursos.

“Entonces, esta es una oportunidad para decirles, utilicemos los recursos, el desarrollo sustentable no es el mirar al bosque como una foto, el bosque es un supraorganismo que nace, muere, se reproduce y vuelve a nacer y vuelve a estar, no es una foto”.

En esa línea, explicó su concepción del desarrollo sustentable: “Es de proveer recursos y bienes para la sociedad, para todos nosotros, sin afectar de que ese recurso siga estando para las generaciones que vienen”.

Finalmente, Defossé llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre los organismos científicos, el Estado y los distintos actores vinculados a la actividad forestal.

“Tenemos que ponernos a trabajar todos juntos. Hay información, hay formación de gente, tenemos el CIEFAP, tenemos el INTA”, sostuvo.

Y cerró con un llamado a utilizar el conocimiento científico para impulsar el sector: “Tenemos que unirnos, tenemos que trabajar concienzudamente, basado en la ciencia que provee los institutos de investigación y así poder salir adelante y mejorar entre todos la calidad de vida de nuestra gente”.

R.G