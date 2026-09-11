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Por Redacción Red43

Ciclo Lectivo 2027: Chubut habilita la solicitud de vacantes en los niveles Inicial y Primario

Desde el 14 de septiembre al 2 de octubre, se podrán solicitar vacantes mediante el asistente virtual DINO para salas de 3, 4 y 5 años y primer grado en escuelas estatales de Chubut.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, habilitará desde el próximo lunes 14 de septiembre el período de solicitud de vacantes para el Ciclo Lectivo 2027 en los niveles Inicial y Primario.

 

El trámite se extenderá hasta el 2 de octubre y se realizará de manera virtual mediante DINO, con el objetivo de brindar a las familias un proceso ágil, seguro y transparente.

 

 

 

Solicitud de vacantes a través de DINO

 

La gestión estará destinada exclusivamente a los inicios de ciclo: salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial y primer grado del Nivel Primario. Las familias deberán completar el formulario correspondiente a través de DINO, consignando los datos del niño, la información del adulto responsable, la institución elegida y el turno de preferencia.

 

Asimismo, el sistema permitirá informar situaciones particulares que puedan ser consideradas durante el proceso, como la presencia de hermanos en la institución, discapacidad, necesidad de apoyos educativos o vinculación laboral del adulto responsable con el establecimiento solicitado.

 

El procedimiento contempla la validación de identidad del adulto responsable mediante información oficial y permite realizar solicitudes para más de un menor a cargo.

 

 

 

Información y comunicación de resultados

 

La solicitud de una vacante no implica su asignación automática. Una vez finalizado el proceso, los resultados serán comunicados a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación y de los medios de comunicación disponibles en cada institución educativa.

 

Como parte del cronograma previsto para la organización del Ciclo Lectivo 2027, con posterioridad se habilitará la solicitud de vacantes para el Nivel Secundario, que se desarrollará del 5 al 30 de octubre de 2026, también mediante el asistente virtual DINO. Este período estará destinado a estudiantes que ingresen a primer año de escuelas de gestión estatal de la provincia.

 

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa fortaleciendo la planificación del sistema educativo provincial y promoviendo mecanismos de acceso a la educación pública más ágiles, transparentes y equitativos para las familias de toda la provincia.

 

 

 

R.G

 

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