Sabina Vetter: “La región tiene un gran potencial”

La directora nacional de Desarrollo Foresto Industrial, Sabina Vetter, llegó a Esquel como parte de una recorrida por distintas localidades, donde visitó plantaciones, industrias y espacios vinculados a la actividad forestal.

“Estuve reunida con las autoridades provinciales, ahora también estoy reunida con el Intendente, conociendo un poco cómo es la propuesta industrial acá, en esta región que es tan linda”, expresó.

Vetter destacó las posibilidades de desarrollo de la actividad forestal en la Patagonia y consideró necesario profundizar la articulación entre los distintos actores para generar productos con mayor valor agregado.

“La región tiene un gran potencial, lo que tenemos que lograr entre todos es la integración entre todos estos actores, que hace que podamos generar valor con esta materia prima, que es de muy buena calidad. Nosotros necesitamos transformarla en productos de alto valor, que para eso se necesita ser atractivos para recibir inversiones, para la transformación, para la industrialización. Nos falta industrializar esta materia prima que hoy la tenemos en pie”.

En ese sentido, remarcó la calidad del manejo forestal de las plantaciones de la región y realizó una comparación con otras zonas productoras del país y del mundo.

Para la funcionaria, el desafío pasa por planificar estratégicamente la transformación de la materia prima. “Entonces no hay un desfasaje tan grande de tiempo, creo que hay que ser estratégicos en cómo generamos o cómo generamos conversión de esta materia prima en producto de más valor agregado”.

“La madera es un material, entonces como material va a competir con otros materiales en el mismo segmento. Entonces ahí el usuario final es el que decide qué material usar y va a elegir el material que más le gusta por su diseño, por sus prestaciones, por dejar de utilizar determinados materiales para pasarse a otro”, sostuvo.

Como ejemplo, planteó la necesidad de desarrollar productos que puedan competir con otros materiales. “Si tenés una tapita de luz de plástico y de repente alguien dice mirá, la verdad que quiero la tapita de luz de madera. Y bueno, tenemos que ser capaces de poder producir y fabricar esa tapita que va a reemplazar la de plástico por la de madera. Y tiene que ser linda, tiene que tener diseño, tiene que ser de buena calidad”.

En esa línea, agregó: “Eso tenemos que lograr, o sea, no es obligar al otro a producir sino que mostrar las cualidades que tiene la madera para reemplazar otros productos ya sea por innovación, por calidad o por prestación”.

“La madera es muy noble, la madera aporta un montón a la sociedad. Están todas las condiciones dadas. Nosotros consumimos la madera, esta es una región que le encanta la madera. Técnicamente hablando, están dadas todas las condiciones”, afirmó.

Por último, Vetter planteó la necesidad de fortalecer la integración para ampliar los mercados de los productos forestoindustriales argentinos.

“Lo que tenemos que hacer entre todos los argentinos es posicionar a la Argentina en el lugar que se merece con sus productos que sabe hacer. O sea, nosotros lo podemos consumir acá, lo podemos consumir de otra provincia que venga, de acá a otra provincia, a otro país, a otra región. Necesitamos nosotros llevar a otros lugares nuestros productos”.

“Entre todos tenemos capacidades. Tenemos que integrarnos. Tenemos que tener esa capacidad. Y yo creo que como sociedad nos tenemos que preparar para eso. O sea, estamos preparados pero nos falta un poquito más como sociedad para lograr esa real integración para poder llegar a donde queremos llegar, o donde tenemos capacidad para llegar”, concluyó.

R.G