¿Podrán hacerlo de nuevo? Esquel se prepara para otro desafío de rompecabezas

Después de una primera experiencia que superó las expectativas de sus organizadores, Puzzlera Club prepara la segunda edición del torneo de rompecabezas por equipos en Esquel. La competencia será el 20 de septiembre a las 16 horas en el restaurante Los Carreros.

Sandra Perrone, integrante de Puzzlera Club junto con Francisco Villoldo, contó que esta nueva edición llega después de la experiencia realizada el mes pasado. “Hicimos ya nuestra primera experiencia el mes pasado y ahora estamos organizando todo para la segunda edición, que es este mes, el 20 de septiembre”.

La propuesta mantiene la modalidad por equipos de cuatro integrantes. Para los organizadores, uno de los principales interrogantes antes de la primera edición era saber si habría suficientes participantes para completar los grupos.

“Los torneos que estamos trayendo ahora son torneos en equipos, lo cual nos preocupaba ver si esta modalidad iba a atraer gente, porque era conformar un equipo, que la gente se sume”, explicó Sandra.

Sin embargo, la respuesta fue positiva y los equipos lograron completarse. “Nos sorprendió mucho que tanta gente se sumara, que se completaran los equipos y ver a la gente concentrada en la actividad”, destacó.

Una nueva sede y una propuesta diferente

Para esta segunda edición, Puzzlera Club también decidió cambiar de escenario. El torneo se realizará en Los Carreros, una nueva locación que además tendrá una participación especial en los premios de la competencia.

“Totalmente, la idea es poder ir cambiando de lugar, como para que la experiencia, digamos, pueda llegar a distintos lugares. Aparte cada lugar como que también le pone su impronta”, señaló Sandra.

En la primera edición, realizada en Fitzroya, los premios estuvieron vinculados a la propuesta gastronómica del lugar. Para esta nueva competencia, en cambio, estarán relacionados con la “Merienda Libre” que ofrece Los Carreros.

“En este caso, es en el restaurante Los Carreros, que justo está lanzando una merienda libre”, explicó. Y agregó: “Y los premios de este segundo torneo tienen que ver justamente con esta merienda”.

También podés participar sin tener equipo

Uno de los objetivos de Puzzlera Club es que el torneo no quede limitado a quienes ya cuentan con un grupo armado. Por eso, quienes quieran participar y todavía no tengan equipo también pueden comunicarse con la organización.

“Y si hay personas que no tienen un equipo conformado, pero que les gustaría participar, los superalentamos a que se sumen”, sostuvo Sandra.

La organización utiliza su cuenta de Instagram para conectar a personas que buscan equipo con grupos que todavía necesitan completar sus integrantes. Incluso, para esta segunda edición ya lograron conformar un equipo de personas que no se conocían previamente.

“Ya tenemos para este torneo, por ejemplo, conformado un equipo por gente que no se conocía y que los unimos a través de la página”, contó.

La intención es que esta dinámica continúe y que el torneo sirva también como punto de encuentro para quienes disfrutan de los rompecabezas y los juegos de mesa.

Una comunidad que busca seguir creciendo

Más allá de la competencia, Puzzlera Club apunta a formar una comunidad alrededor de los juegos de mesa y sumar nuevas propuestas en el futuro.

“Bueno, es una parte súper importante de Puzzlera, poder crear una comunidad, en realidad, de gente que le gusten los rompecabezas y juegos de mesa en general”, afirmó Sandra.

La idea, según explicó, es ampliar progresivamente las actividades. “La idea más adelante es sumar más juegos de mesa”.

La segunda edición del torneo será el 20 de septiembre a las 16 horas en Los Carreros. Las personas interesadas en participar pueden seguir a Puzzlera Club en Instagram, donde se publican las inscripciones y también se facilita el contacto entre quienes buscan completar un equipo.

MA