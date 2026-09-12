Treinta años entre tulipanes: Trevelin se prepara para una temporada 2026 con novedades

Tulipanes Patagonia volverá a abrir sus puertas en Trevelin del 7 de octubre al 7 de noviembre, todos los días de 9 a 19 horas, en el establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional 259, kilómetro 50.

Esta temporada tendrá además un significado especial: se cumplen 30 años desde el inicio del cultivo, en 1996. A lo largo de estas tres décadas se plantaron alrededor de 4 millones de bulbos, hasta alcanzar las actuales cuatro hectáreas con 42 variedades de tulipanes tempranos, intermedios y tardíos.

Un campo que cambia a medida que pasan los días

La floración se desarrolla de manera progresiva durante la temporada, por lo que el aspecto del campo varía según la fecha de visita.

Durante los primeros días aparecen las variedades tempranas. Desde aproximadamente el 10 de octubre se suman las intermedias y entre el 15 y el 17 de octubre comienzan a tomar protagonismo las tardías.

Así, los colores y las distintas etapas de floración se van modificando a lo largo del mes. Desde el 3 de noviembre comienza además el corte paulatino de las flores que se van marchitando.

Novedades para la temporada 2026

Este año, el recorrido autoguiado fue modernizado con nueva cartelería interpretativa, información más clara y contenidos visuales para acompañar a los visitantes durante la visita.

El recorrido permitirá conocer las distintas variedades y, al mismo tiempo, acercarse a la historia del establecimiento y al trabajo que existe detrás del cultivo.

También se incorporará una nueva experiencia audiovisual. El video utilizado anteriormente fue reemplazado por una nueva pieza que presenta la historia del lugar, el paisaje y las tareas que forman parte de cada temporada.

Servicios y accesibilidad

El predio contará con centro interpretativo, baños públicos y baño accesible, stand de ventas y souvenirs, un domo de resguardo junto al cultivo y personal para orientar a los visitantes.

Además, dispondrá de un carrito eléctrico para personas con movilidad reducida, facilitando el traslado dentro del establecimiento.

La visita también podrá acompañarse con opciones gastronómicas, ya que el lugar contará con restaurante y casa de té.

Globo, eventos y lluvia de pétalos

La programación especial volverá a sumar distintas actividades durante la temporada, entre ellas shows y eventos, vuelos en globo aerostático y la lluvia de pétalos, que se espera realizar como cierre simbólico de la floración.

Las fechas serán comunicadas a través de los canales oficiales, ya que algunas actividades están sujetas a las condiciones climáticas y operativas.

Fechas, horarios y valor de la entrada

La temporada se desarrollará del 7 de octubre al 7 de noviembre, todos los días de 9 a 19 horas.

La entrada general tendrá un valor de $45.000, mientras que los menores de 12 años ingresarán sin cargo.

A 30 años de aquellos primeros cultivos, Tulipanes Patagonia se prepara para una nueva temporada en Trevelin. Cuatro hectáreas, 42 variedades y un paisaje que cambia durante las semanas de floración volverán a formar parte de la postal de primavera del Valle 16 de Octubre.

AMD