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11 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Alerta amarilla por bajas temperaturas: varias zonas de Chubut serán afectadas este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para el sábado 12 de septiembre. El aviso alcanza a 13 departamentos de Chubut y advierte posibles efectos leves a moderados en la salud.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para el sábado 12 de septiembre, con posibles efectos leves a moderados en la salud.

 

El aviso alcanza a los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, Telsen, Mártires, Gaiman, Rawson, Florentino Ameghino y Biedma.

 

 

 

Según el SMN, las zonas comprendidas por la alerta registrarán bajas temperaturas que podrían generar efectos leves a moderados sobre la salud, especialmente en personas consideradas de riesgo.

 

El organismo recomienda mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias ante el descenso de las temperaturas previsto para la jornada.

 

 

 

R.G

 

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