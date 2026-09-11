Alerta amarilla por bajas temperaturas: varias zonas de Chubut serán afectadas este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para el sábado 12 de septiembre, con posibles efectos leves a moderados en la salud.

El aviso alcanza a los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, Telsen, Mártires, Gaiman, Rawson, Florentino Ameghino y Biedma.

Según el SMN, las zonas comprendidas por la alerta registrarán bajas temperaturas que podrían generar efectos leves a moderados sobre la salud, especialmente en personas consideradas de riesgo.

El organismo recomienda mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias ante el descenso de las temperaturas previsto para la jornada.

R.G