Arqueros cordilleranos al Mundial 3D: "Es un orgullo representar al país"

Los arqueros Nicolás Ripa y Maximiliano González, integrantes del Club de Arquería Región Patagonia Oeste (CARPO) de Trevelin, formarán parte de la Selección Argentina de Tiro con Arco que competirá en el Mundial 3D de World Archery, a desarrollarse en Yankton, Dakota del Sur, del 28 de septiembre al 4 de octubre.

La disciplina 3D consiste en disparar a figuras volumétricas que simulan animales en recorridos de 24 estaciones a través del terreno natural. Las distancias no son fijas y no se permite el uso de telémetros, por lo que la estimación visual del trayecto y las condiciones climáticas resultan determinantes.

"Es como si fuera un trekking, un recorrido a través de 24 estaciones, varios días en lo que es un mundial, a donde se van acumulando distintas complejidades técnicas, que es distancia, pendiente, clima", explicó Nicolás Ripa. Sobre el clasificatorio nacional realizado en Córdoba, Ripa detalló: "A este, por ejemplo, le tiramos a 22 metros de distancia con pendiente y lluvia ese día, lluvia y viento. Con lo cual se suman complejidades y lo hacen muy divertido y muy desafiante".

Por su parte, Maximiliano González destacó el desempeño del club local dentro del selectivo nacional. "Tuvimos la fortuna, además de ser amigos, de compartir el club, de poder estar viajando al mundial. Se nos dio el doble gusto de poder haber quedado campeón y subcampeón nacional y, además, de compartir también las dos primeras plazas de la selección. Así que es una alegría por todos lados y un orgullo", manifestó.

La delegación del CARPO en la nómina nacional se completa con Claudine Giraud en la categoría compuesto femenino. En total, la Argentina estará representada por 17 arqueros, de los cuales cinco pertenecen a la provincia de Chubut.

"De las plazas que hay de la selección nacional, entre las distintas modalidades de arco, somos 17 arqueros que estamos yendo, de los cuales tres somos del CARPO. Es una proporción muy interesante para el club y demuestra todo el trabajo que no solamente individualmente se ha hecho, sino también el club", señaló González.

El certamen ecuménico reunirá a competidores de diversos países, entre los que se destacan Canadá, Israel, Estados Unidos, Austria, Alemania, República Checa, Uruguay, Italia, Serbia, Dinamarca, Gran Bretaña, Croacia, México, España, Eslovenia, Suecia, Noruega, Francia e Irlanda.

Al tratarse de un deporte amateur, la participación internacional requiere autogestión de fondos. Para cubrir los gastos del viaje, el club realizó rifas, ventas de empanadas, campañas de sponsors locales, torneos internos y contó con la colaboración del área de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y Chubut Deportes.

En cuanto a la preparación técnica, física y mental, González indicó: "Para poder dejar asentado una técnica, tenés que estar tirando alrededor de 1.500 flechas, lo cual es un montón, sobre todo pensando que tiene que ir conviviendo con el día a día de cada uno". El entrenamiento se realiza bajo la supervisión a distancia del entrenador Víctor Rodríguez.

El viaje hacia la sede de la competencia iniciará el 24 de septiembre desde Bariloche, con escalas en Buenos Aires, Miami, Dallas y Sioux Falls, antes de arribar a Yankton.

EBW