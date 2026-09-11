Carrenleufú se prepara para la 3° edición del Frontera Trail

La hermosa comuna cordillerana de Carrenleufú, en el sudoeste de Chubut, será escenario el próximo domingo 25 de octubre de 2026 de la 3° edición del Frontera Trail, competencia donde el deporte y lo turístico se mezcla para posicionarse en el calendario atlético patagónico, convocando a corredores de la región, de distintas provincias patagónicas y también de Chile.

La propuesta trasciende lo estrictamente competitivo para transformarse en una experiencia integral de fin de semana, destacando los paisajes montañosos y la proximidad con la vecina localidad chilena de Palena.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las actividades recreativas previas son gratuitas para los atletas que se hospeden en la localidad:

Viernes 23 de octubre (16:00 hs): Trekking guiado a La Pasarela y a la Cascada del Arroyo Colorado.

Sábado 24 de octubre (10:00 hs): Excursión binacional a Palena (Chile), con recorrido por la localidad y trekking a sus miradores principales.

Sábado 24 de octubre (21:00 hs): Asado de bienvenida y agasajo en el SUM Municipal de Carrenleufú para los corredores alojados.

Domingo 25 de octubre (11.00 hs): Jornada central de competencias en senderos de montaña.

DISTANCIAS Y PREMIACIÓN

La prueba deportiva contará con dos modalidades principales:

12K Competitiva: Premiación en efectivo y trofeos para los tres primeros de la Clasificación General y los tres primeros de cada categoría.

5K Recreativa: Trofeos para los tres primeros puestos de las categorías Femenino y Masculino.

Beneficios generales: Medalla finisher metálica de 70 mm para todos los participantes que cruce la meta y remera oficial del evento para los primeros 100 inscriptos confirmados.

BENEFICIOS EN ALOJAMIENTO Y GRUPOS

Para incentivar la llegada de visitantes, la organización y la red de hospedajes locales ofrecen un esquema de descuentos progresivos: 10% por 1 noche, 15% por 2 noches y 20% por 3 noches de estadía. Asimismo, para los equipos o teams de atletismo se dispuso una promoción de una inscripción bonificada cada cinco atletas inscriptos del mismo grupo.

Las inscripciones y detalles técnicos ya se encuentran disponibles en el link FRONTERA TRAIL