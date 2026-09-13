La gran barra de chocolate ya se comparte entre los vecinos de Esquel

La propuesta de Mesal por el Día Internacional del Chocolate atraviesa sus últimos momentos en Esquel, con una gran cantidad de vecinos que se acercaron durante la tarde para disfrutar de una jornada que reunió a grandes y chicos.

El atractivo principal fue el desafío de elaborar una barra continua de 60 metros, utilizando 140 kilos de chocolate. Las largas mesas concentraron la actividad y fueron seguidas de cerca por el público que se acercó al lugar.

Mientras la jornada se acerca a su cierre, ya comenzó la entrega del chocolate elaborado entre los presentes, que participan de este momento de la celebración.

La propuesta también contó con feria, música, sorteos y distintas actividades, en una tarde que tuvo una importante convocatoria y al chocolate como protagonista.

R.G