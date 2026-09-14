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14 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Cómo funcionará la recolección de orgánicos este lunes en Esquel

El Municipio de Esquel informó cómo se prestará el servicio de recolección orgánica este 14 de septiembre. Habrá cronograma normal en la ciudad y un esquema especial por la tarde para tres barrios. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel comunicó la modalidad de trabajo correspondiente a la recolección de residuos orgánicos programada para este lunes 14 de septiembre. Según lo informado oficialmente por las autoridades locales, el servicio se presta de manera habitual en el conjunto de la localidad.

 

 

 

Asimismo, desde la recolección municipal precisaron que en los barrios Güemes, Morelli y Zabaleta el retiro de los residuos orgánicos se llevará a cabo durante el turno tarde. Se solicita a los vecinos de dicho sector prestar atención a estos horarios para sacar las bolsas a la vía pública en el momento adecuado.

 

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