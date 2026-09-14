Cómo funcionará la recolección de orgánicos este lunes en Esquel

La Municipalidad de Esquel comunicó la modalidad de trabajo correspondiente a la recolección de residuos orgánicos programada para este lunes 14 de septiembre. Según lo informado oficialmente por las autoridades locales, el servicio se presta de manera habitual en el conjunto de la localidad.

Asimismo, desde la recolección municipal precisaron que en los barrios Güemes, Morelli y Zabaleta el retiro de los residuos orgánicos se llevará a cabo durante el turno tarde. Se solicita a los vecinos de dicho sector prestar atención a estos horarios para sacar las bolsas a la vía pública en el momento adecuado.