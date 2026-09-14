Chubut Potencia: abren inscripciones a cursos gratuitos para sumar empleo y emprender

Lanzan "Chubut Potencia" para capacitar en empleo y emprendedurismo El Gobierno del Chubut puso en marcha un programa provincial de formación gratuita orientado a fortalecer las capacidades laborales y acompañar las demandas productivas. La primera etapa incluye cursos del ámbito de la escuela de negocios de CAME.

El Gobierno del Chubut presentó la iniciativa "Chubut Potencia", impulsada de manera conjunta entre el Ministerio de Producción y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Se trata de un programa provincial diseñado para ampliar el acceso a instancias de formación gratuitas, articulado entre el Estado provincial, instituciones educativas, organismos científicos, empresas y municipios.

La estructura del programa contempla seis ejes estratégicos: Transformación Digital, Innovación y Ciencia, Emprendedurismo, Turismo Inteligente, Competencias Laborales y Desarrollo Territorial. La proyección general incluye contenidos vinculados a programación, inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, marketing digital y turismo sostenible.

En este primer tramo, las actividades se enfocan de manera específica en los ejes de Emprendedurismo y Competencias Laborales. Esta implementación inicial responde a un acuerdo de cooperación rubricado entre el gobernador Ignacio Torres y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, lo que permite utilizar la plataforma educativa de dicha entidad.

Las alternativas vinculadas a la gestión emprendedora abordan contenidos sobre modelos de negocio, finanzas, comercialización y gestión empresarial. De forma paralela, el módulo de competencias laborales contempla talleres de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y herramientas dirigidas a favorecer la empleabilidad.

Las inscripciones para la oferta académica disponible en esta fase se gestionan a través de la plataforma virtual de la Escuela de Negocios de CAME.

EBW