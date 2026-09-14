Mirtha Legrand recibió el alta médica

La conductora Mirtha Legrand recibió este domingo el alta médica tras ser internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal y seguirá con su recuperación desde su casa. La información fue dada a conocer por la cuenta oficial de La Mesaza en X, que compartió el último parte médico de la actriz, en el que se notificó que podrá retomar sus actividades “lo antes posible”.

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, expresa asimismo el último parte difundido por el sanatorio, que lleva la firma del director médico Enrique Echagüe.

Más tarde, desde la cuenta oficial de Legrand, su familia agradeció al sanatorio por el cuidado. “[Los familiares] Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención”, señaló.

La conductora de 99 años había sido internada el lunes pasado tras hacerse unos estudios de control por una bronquitis que arrastraba desde hacía una semana. En esa ocasión, desde la institución médica señalaron que Legrand quedó bajo control por precaución y para completar estudios. Además, debió suspender la grabación de su último programa.