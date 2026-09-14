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Por Redacción Red43

Intervención sobre el "Álamo Histórico": las razones del despliegue en Fontana y Evans

Un operativo municipal generó atención en Fontana y Evans de Trevelin. Trabajos de altura sobre el "Álamo Histórico" buscan resguardar la seguridad en el centro de Trevelin. 
Por Redacción Red43

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En la esquina de la Avenida Coronel Fontana y John Daniel Evans, la presencia de operarios municipales concentró las miradas tras el inicio de una maniobra técnica enfocada en el emblemático "Álamo Histórico". La intervención forma parte del esquema de poda en altura planificado por la Subsecretaría de Espacios Verdes de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes.

 

 

 

Las tareas responden a la necesidad de evaluar y retirar ramas que puedan generar inconvenientes en la vía pública, resguardando la integridad física de quienes transitan de forma habitual por ese sector neurálgico. Con estas acciones se busca equilibrar la seguridad urbana con el cuidado adecuado del arbolado de la localidad.

 

Ante el movimiento de personal y equipos en la zona, desde el municipio solicitaron la colaboración de conductores y peatones para transitar con precaución y respetar la señalización instalada durante la jornada. Asimismo, confirmaron que los esquemas de mantenimiento de espacios públicos seguirán su curso en distintas áreas del municipio y sus parajes.

 

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