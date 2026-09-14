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Por Redacción Red43

Incendio afectó un galpón y puso en riesgo una vivienda

El fuego se desató y rápidamente puso el foco sobre una vivienda de El Bolsón, que se encontraba a pocos metros del lugar.
Por Redacción Red43

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Un incendio en El Bolsón se registró durante la mañana del sábado en la zona de Balcarce y Costanera. El aviso fue recibido por Bomberos Voluntarios alrededor de las 8:30, que envió una unidad al lugar.

 

Al arribar, el personal se encontró con un galpón ubicado junto a una vivienda que estaba siendo afectado por el fuego. Los bomberos trabajaron para controlar y extinguir las llamas, evitando que el incendio alcanzara la casa lindera.

 

Daños en el galpón

Según informaron desde Bomberos Voluntarios, el galpón sufrió daños en aproximadamente el 50% de su estructura, mientras que la vivienda no registró afectaciones. Al momento del hecho, el propietario de la vivienda no se encontraba en la localidad.

 

 

Personal policial también estuvo presente en el lugar y colaboró con la prevención durante el trabajo de los bomberos.

 

El incendio fue controlado sin que se informaran personas heridas y la intervención permitió preservar la vivienda ubicada junto al sector afectado por las llamas.

 

 

O.P.

 

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