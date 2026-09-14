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14 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Alcoholemia: Esquel tuvo uno de los picos de la provincia

La Provincia sacó de circulación a 47 conductores ebrios tras realizar 4.222 controles viales. Esquel registró uno de los niveles más altos con 1,71 g/l, solo superado por Comodoro Rivadavia. 
Por Redacción Red43

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El Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut reforzó las tareas de prevención en rutas, accesos y zonas urbanas de toda la provincia. En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial fiscalizó 7.656 vehículos y concretó 4.222 test de alcoholemia, logrando retirar de la vía pública a 47 automovilistas en estado de ebriedad, además de labrar 181 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y retener 8 rodados.

 

 

 

Los registros de graduación alcohólica más elevados se detectaron en Comodoro Rivadavia, con marcas de 2,36 g/l y 2,08 g/l, mientras que Esquel figuró entre los índices más altos de la provincia con un caso de 1,71 g/l de alcohol en sangre.

 

En la localidad cordillerana de Esquel se verificaron 1.695 automóviles, se completaron 1.609 test, se detectaron 10 alcoholemias positivas y se hicieron 44 actas por infracción. Por su parte, Trevelin registró un conductor en falta. En la Comarca Andina se controlaron 1.027 vehículos sobre las rutas de Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo, resultando 4 casos positivos, 44 sanciones y 2 autos retenidos. En Río Pico se detectaron 2 automovilistas ebrios en 101 controles.

 

 

 

En el resto de las localidades, Comodoro Rivadavia encabezó las faltas con 14 positivos y 45 actas sobre 1.832 inspecciones. Trelew detectó 12 alcoholemias positivas en 462 test, Puerto Madryn halló 3 casos y Rawson junto a Playa Unión registró un único positivo. En tanto, en municipios como Gaiman, Rada Tilly, Camarones, Paso de Indios, Gobernador Costa, Tecka y José de San Martín no se detectaron conductores alcoholizados.

 

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