Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron un acuerdo por la autodeterminación frente a Londres

Los líderes de las tres fuerzas políticas favorables a la independencia o la reunificación firmaron en Cardiff una declaración conjunta que plantea recuperar el vínculo con la Unión Europea y avanzar en sus respectivas demandas territoriales.

Los máximos dirigentes políticos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte sellaron este lunes en Cardiff un acuerdo de cooperación que marca un nuevo punto de encuentro entre sus movimientos nacionalistas. John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill coincidieron en plantear el regreso a la Unión Europea como parte del futuro que imaginan para sus territorios.

La declaración fue firmada por Swinney, ministro principal de Escocia y dirigente del SNP; Rhun ap Iorwerth, líder de Plaid Cymru y ministro principal de Gales; y Michelle O’Neill, dirigenta del Sinn Féin y ministra principal de Irlanda del Norte.

Los tres participaron en representación de sus respectivas formaciones políticas y no de sus Ejecutivos regionales. El encuentro reunió por primera vez de manera simultánea a dirigentes que impulsan distintas alternativas frente al actual vínculo con el Reino Unido.

Un frente común con objetivos diferentes

Aunque comparten su rechazo al control ejercido por el Parlamento británico, cada fuerza mantiene una estrategia propia para modificar la relación con Londres.

El SNP busca establecer las condiciones que permitan convocar a un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia. El Sinn Féin, por su parte, impulsa los pasos legales y políticos necesarios para avanzar hacia una eventual reunificación de la isla de Irlanda. En Gales, Plaid Cymru plantea una ampliación progresiva de las competencias autonómicas y sostiene una estrategia orientada hacia mayores niveles de soberanía.

El documento firmado en Cardiff busca compatibilizar esas diferencias mediante áreas concretas de cooperación. Las tres fuerzas acordaron trabajar de manera permanente en iniciativas políticas compartidas y coordinar posiciones cuando sus objetivos coincidan.

El regreso a Europa como punto de encuentro

Uno de los principales puntos en común es la relación con la Unión Europea. El memorando sostiene que la salida del bloque comunitario a través del Brexit produjo un alejamiento que debería ser revertido y establece el regreso a la UE como una prioridad compartida.

La posición supone un nuevo elemento de coordinación entre movimientos que, pese a perseguir proyectos territoriales diferentes, coinciden en cuestionar el actual marco político del Reino Unido.

Presión sobre Londres

El acuerdo también se produce en un contexto marcado por la negativa del Gobierno británico a autorizar nuevas consultas constitucionales. Frente a esa postura, las tres formaciones buscan fortalecer la cooperación y presentar sus demandas de manera coordinada. Sus dirigentes consideran que existe un respaldo al cambio en sus respectivos territorios y que la colaboración puede ampliar la presión política sobre Londres.

La declaración no establece una hoja de ruta común para la independencia escocesa, la reunificación irlandesa o la soberanía galesa. El objetivo inmediato es consolidar espacios de trabajo conjunto y convertir la recuperación del vínculo con la Unión Europea en uno de los puntos compartidos por las tres fuerzas.

O.P.