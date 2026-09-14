Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 14 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad DeportesChubutATLETISMO
14 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut sumó tres medallas en el Nacional U16 de Atletismo

La delegación chubutense cerró una gran actuación en San Luis con dos medallas de oro y una de bronce. Valentino Bonelli y Maia Monín lograron los títulos nacionales para la provincia. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La delegación de Chubut concluyó su participación en el Campeonato Nacional U16 de Atletismo desarrollado en San Luis, con un saldo de tres medallas en total. Valentino Bonelli y Maia Monín consiguieron los dos oros para la provincia, mientras que la joven madrynense sumó además una presea de bronce.

 

Valentino Bonelli, representante de Rada Tilly y perteneciente a la Escuela de Atletismo CRONO, obtuvo el título en los 600 metros llanos al marcar un tiempo de 1:23.30. Por su parte, Maia Monín, oriunda de Puerto Madryn, finalizó como la atleta más premiada del equipo al ganar la medalla de oro en los 2.400 metros llanos con un tiempo de 8:16.04 y el bronce en los 600 metros llanos con un registro de 1:38.91.

 

 

 

A la cosecha de medallas se sumaron otras actuaciones que terminaron cerca del podio. Ema Gorognano ocupó el cuarto lugar en lanzamiento de martillo con 37,46 metros y repitió esa posición en jabalina con 36,75 metros. En la prueba de obstáculos, Kanan St Fort Laurent finalizó cuarto con un crono de 5:12.12.

 

El equipo estuvo conformado por 20 jóvenes procedentes de Trelew, Rawson, Rada Tilly, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Esquel, Trevelin, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Dolavon. En la rama femenina compitieron Sofía Ghigliotto, Valentina Sánchez, Taina Alvelo, Tiziana Coli, Paloma Maidana, Maia Monín, Ámbar Parente, Tania Gallardo, Aitana Dzikowicki y Ema Gorognano. En varones participaron Valentino Bonelli, Ignacio Guevara, Emerson Martínez, Enrique Fariña, Kanan St Fort Laurent, Lautaro Montenegro, Arthur Ramil, Bautista Lloyd, Enzo Décima y Ramiro Sambueza.

 

El acompañamiento técnico estuvo a cargo de Cristina Campos, de Awkache de Esquel, Santiago Morales, de EMA Trevelin, y Florencia Thomas, de EMA Trelew.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Preocupación por una vaca caída en el camino de Tres Arroyos
2
 “La gente se prendió”: gran convocatoria para degustar la barra de chocolate de Mesal
3
 El próximo feriado será en octubre: cuándo cae y cuántos días de descanso habrá
4
 Con 140 kilos de chocolate, Choco Fest busca hacer historia en Esquel
5
 Chubut: un hombre murió tras volcar y derribar una columna de media tensión
1
 ¿Reconocés el lugar? El Archivo Histórico de Esquel necesita ayuda para identificar un paisaje de otra época
2
 Ganó $24 millones en el Quini 6 y todavía no aparece: el misterio en Bariloche
3
 Esquel reunió a especialistas y pacientes en una jornada sobre Esclerosis Múltiple
4
 Bebés expuestos a drogas: crecen los casos detectados en hospitales de Argentina
5
 Esquel y la provincia suman tecnología para fortalecer la inclusión educativa
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -