Chubut sumó tres medallas en el Nacional U16 de Atletismo

La delegación de Chubut concluyó su participación en el Campeonato Nacional U16 de Atletismo desarrollado en San Luis, con un saldo de tres medallas en total. Valentino Bonelli y Maia Monín consiguieron los dos oros para la provincia, mientras que la joven madrynense sumó además una presea de bronce.

Valentino Bonelli, representante de Rada Tilly y perteneciente a la Escuela de Atletismo CRONO, obtuvo el título en los 600 metros llanos al marcar un tiempo de 1:23.30. Por su parte, Maia Monín, oriunda de Puerto Madryn, finalizó como la atleta más premiada del equipo al ganar la medalla de oro en los 2.400 metros llanos con un tiempo de 8:16.04 y el bronce en los 600 metros llanos con un registro de 1:38.91.

A la cosecha de medallas se sumaron otras actuaciones que terminaron cerca del podio. Ema Gorognano ocupó el cuarto lugar en lanzamiento de martillo con 37,46 metros y repitió esa posición en jabalina con 36,75 metros. En la prueba de obstáculos, Kanan St Fort Laurent finalizó cuarto con un crono de 5:12.12.

El equipo estuvo conformado por 20 jóvenes procedentes de Trelew, Rawson, Rada Tilly, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Esquel, Trevelin, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Dolavon. En la rama femenina compitieron Sofía Ghigliotto, Valentina Sánchez, Taina Alvelo, Tiziana Coli, Paloma Maidana, Maia Monín, Ámbar Parente, Tania Gallardo, Aitana Dzikowicki y Ema Gorognano. En varones participaron Valentino Bonelli, Ignacio Guevara, Emerson Martínez, Enrique Fariña, Kanan St Fort Laurent, Lautaro Montenegro, Arthur Ramil, Bautista Lloyd, Enzo Décima y Ramiro Sambueza.

El acompañamiento técnico estuvo a cargo de Cristina Campos, de Awkache de Esquel, Santiago Morales, de EMA Trevelin, y Florencia Thomas, de EMA Trelew.