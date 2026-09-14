Nuar y Reina necesitan un nuevo hogar y buscan una familia que los adopte

Nuar y Reina atraviesan un cambio inesperado: perdieron a su compañero de siempre, la persona con la que compartieron su hogar desde que eran cachorros, y ahora necesitan encontrar una nueva familia que pueda recibirlos y continuar brindándoles los cuidados y el cariño que tuvieron durante toda su vida.

Los dos perros, de tamaño mediano y pelaje negro, crecieron juntos y siempre compartieron la misma familia. Desde las redes sociales de FADAES buscan una adopción responsable y remarcan la importancia de que puedan seguir acompañándose en esta nueva etapa.

Nuar y Reina son dóciles, buenos y cariñosos, y actualmente se encuentran en excelente estado de salud. La prioridad es que puedan ser adoptados juntos, aunque también existe la posibilidad de que sean recibidos por familias diferentes.

Una nueva familia para los dos

Desde el área municipal señalaron que las personas interesadas pueden coordinar una visita previa para conocer a Nuar y Reina, interactuar con ellos y observar cómo se adaptan antes de avanzar con la adopción.

Quienes quieran brindarles un nuevo hogar pueden comunicarse por WhatsApp a los números 2945 689217 y 2945 502691.

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