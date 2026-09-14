Un exministro chubutense sorprendió al revelar su nueva faceta como tarotista: ¿Quién es?

Oscar Antonena, quien ocupó el cargo de ministro de Economía de Chubut, transita desde hace años una faceta vinculada al tarot y al acompañamiento holístico que mantuvo en paralelo a su trayectoria profesional. El viernes 18 de septiembre llevará esa experiencia a Comodoro Rivadavia con “Copas & Tarot”, un encuentro que propone vincular el universo simbólico con la degustación de vinos.

Según explicó en una entrevista con Nuestras Mañanas, su acercamiento a estas disciplinas convivió durante décadas con su carrera en el ámbito económico. En ese recorrido también incorporó formación en Reiki y más de treinta años de psicoanálisis.

Del mundo financiero a los arquetipos

Antonena planteó que este cambio de perspectiva no supone dejar atrás lo aprendido durante su carrera, sino poner esas herramientas al servicio de una búsqueda diferente. “Llega un momento en que uno decide despojarse de ciertos trajes y ponerse al servicio desde otro lugar”, expresó durante la entrevista.

Al hablar de los puntos de contacto entre la economía y el tarot, trazó una relación a partir de conceptos como el valor, los recursos y el movimiento. En particular, señaló la representación de los oros dentro de los arquetipos del tarot como una referencia a recursos que se encuentran en constante circulación.

Para Antonena, el tarot no tiene como objetivo anticipar acontecimientos ni determinar qué ocurrirá en el futuro. Su mirada apunta a utilizar los arquetipos como una herramienta para explorar las posibilidades del presente, interpretar procesos internos y observar aspectos vinculados con el inconsciente.

Su mirada sobre la astrología y la política

Durante la entrevista también se refirió a la relación histórica entre el poder político y distintas prácticas vinculadas con la astrología y otras formas de interpretación simbólica. Antonena sostuvo que este vínculo existe desde tiempos antiguos y afirmó que personas vinculadas con la dirigencia política recurren actualmente a este tipo de acompañamientos para sus procesos de toma de decisiones.

Sin revelar identidades, mencionó que el secreto profesional forma parte de este tipo de prácticas y sostuvo que, al acercarse a los espacios de mayor poder, también aparecen consultas relacionadas con mapas simbólicos y distintas disciplinas.

Vinos y Tarot en Comodoro Rivadavia

La experiencia “Copas & Tarot” se realizará el viernes 18 de septiembre desde las 19 en el Hotel Lucania Palazzo de Comodoro Rivadavia.

El encuentro tendrá una duración aproximada de tres horas y contará con cupos reducidos. La propuesta incluirá una degustación de vinos con el análisis de arquetipos del tarot de Marsella, en un formato pensado para trabajar sobre preguntas personales y procesos de autoconocimiento.

Según explicó Antonena, la idea es generar un espacio alejado de las obligaciones cotidianas, donde el vino forme parte de una experiencia sensorial y permita abrir un momento de reflexión.

Así, quien durante años estuvo vinculado al mundo de las finanzas y la gestión económica provincial se presentará ahora desde una faceta diferente, relacionada con el tarot, los arquetipos y la búsqueda personal.

O.P.