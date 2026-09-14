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14 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Taccetta presentó a Gastón Escobar y remarcó: “Primero la ciudad y los vecinos”

El intendente confirmó al presidente de la Junta Vecinal 28 de Junio como nuevo director de Juntas Vecinales y señaló que su perfil apunta a fortalecer el vínculo con los vecinos.
Por Redacción Red43

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El intendente de Esquel, Matías Taccetta, presentó a Gastón Escobar como nuevo director de Juntas Vecinales, una incorporación que apunta a profundizar el trabajo territorial y la cercanía entre el Municipio, las sedes vecinales y los vecinos de la ciudad.

 

La definición fue comunicada durante un encuentro con presidentes de juntas vecinales, donde Taccetta explicó los motivos de la elección y puso en valor el trabajo que Escobar venía realizando al frente de la Junta Vecinal 28 de Junio.

 

“Venía analizando su trabajo dentro de la junta vecinal y entendí en ese momento, hablándolo con el equipo también, que era el perfil indicado”, sostuvo el intendente.

 

Taccetta remarcó además la importancia del rol que tendrá Escobar dentro de la estructura municipal y señaló que la Dirección de Juntas Vecinales es un área de permanente contacto con las organizaciones barriales.

 

“Es la línea de fuego, siempre digo, porque es atender a los presidentes de juntas vecinales y a los vecinos”, expresó.

 

En ese sentido, el intendente valoró la experiencia de Escobar al frente de una de las sedes vecinales con mayor actividad de la ciudad. “Valoro muchísimo todo el trabajo que venía haciendo tanto él como su comisión el 28 de junio, una de las sedes vecinales con más actividad, y poniéndole el pecho”, afirmó.

 

 

Una función centrada en la cercanía

 

 

Taccetta explicó que uno de los principales objetivos para esta nueva etapa será fortalecer la presencia de la Dirección de Juntas Vecinales en los barrios.

 

“El perfil que va a tener la Dirección de Juntas Vecinales es de cercanía, escuchar, estar en la calle, que es lo que le pido a todos los funcionarios”, señaló.

 

Además, indicó que Escobar tendrá vinculación directa con las distintas áreas del Municipio para abordar las demandas que surjan desde los barrios y conocer el funcionamiento de la gestión desde una nueva perspectiva.

 

“Va a trabajar con todos, con cada una de las áreas y va a permitirle también a él conocer la ciudad del otro lugar”, explicó Taccetta.

 

El intendente también hizo referencia a la incorporación de dirigentes con diferentes pertenencias políticas y remarcó que su prioridad está puesta en el trabajo por la comunidad.

 

“Quienes me conocen, yo no le pido la ficha de afiliación a nadie ni pretendo que se afilien al partido del cual soy parte”, afirmó.

 

Y agregó: “Primero la ciudad y los vecinos, después cualquier cuestión partidaria”.

 

Finalmente, Taccetta señaló que la llegada de Escobar forma parte de la búsqueda de consolidar un equipo de trabajo con presencia en los barrios y con capacidad para acompañar las necesidades de los vecinos.

 

 

AMD

 

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