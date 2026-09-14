Epuyén invita a conocer el proyecto Familias Cuidadoras

El proyecto Cuidar en Comunidad tendrá una charla informativa este jueves 17 de septiembre en Epuyén, destinada a quienes quieran conocer la propuesta de Familias Cuidadoras. El encuentro comenzará a las 17 en el Auditorio de Cultura, ubicado en la intersección de las avenidas Los Halcones y Los Cóndores, y será abierto a todas las personas interesadas.

Durante la actividad se brindará información sobre el funcionamiento de Familias Cuidadoras, quiénes pueden formar parte de la iniciativa y cuáles son las distintas formas de acompañamiento para niñas, niños y adolescentes.

La propuesta busca dar a conocer una alternativa de cuidado y acompañamiento, poniendo el foco en las necesidades de niños, niñas y adolescentes que requieren apoyo en determinadas circunstancias.

La charla será también un espacio para encontrarse, hacer preguntas y conocer de primera mano los alcances del proyecto Cuidar en Comunidad, impulsado en Epuyén por el Servicio de Protección de Derechos, el Municipio de Epuyén y el Ministerio de Desarrollo Humano del Chubut.

La convocatoria está dirigida a toda persona que quiera acercarse, informarse y conocer cómo puede participar.

Cuándo y dónde

El encuentro de Familias Cuidadoras en Epuyén será el jueves 17 de septiembre a las 17 horas, en el Auditorio de Cultura de Epuyén, ubicado en avenida Los Halcones y avenida Los Cóndores.

La actividad es abierta a toda la comunidad.

O.P.