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14 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Epuyén invita a conocer el proyecto Familias Cuidadoras

Se explicará cómo funciona la propuesta Familias Cuidadoras y de qué manera pueden sumarse personas interesadas en acompañar a niñas, niños y adolescentes.
Por Redacción Red43

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El proyecto Cuidar en Comunidad tendrá una charla informativa este jueves 17 de septiembre en Epuyén, destinada a quienes quieran conocer la propuesta de Familias Cuidadoras. El encuentro comenzará a las 17 en el Auditorio de Cultura, ubicado en la intersección de las avenidas Los Halcones y Los Cóndores, y será abierto a todas las personas interesadas.

 

Durante la actividad se brindará información sobre el funcionamiento de Familias Cuidadoras, quiénes pueden formar parte de la iniciativa y cuáles son las distintas formas de acompañamiento para niñas, niños y adolescentes.

 

La propuesta busca dar a conocer una alternativa de cuidado y acompañamiento, poniendo el foco en las necesidades de niños, niñas y adolescentes que requieren apoyo en determinadas circunstancias.

 

 

La charla será también un espacio para encontrarse, hacer preguntas y conocer de primera mano los alcances del proyecto Cuidar en Comunidad, impulsado en Epuyén por el Servicio de Protección de Derechos, el Municipio de Epuyén y el Ministerio de Desarrollo Humano del Chubut.

 

La convocatoria está dirigida a toda persona que quiera acercarse, informarse y conocer cómo puede participar.

 

Cuándo y dónde

El encuentro de Familias Cuidadoras en Epuyén será el jueves 17 de septiembre a las 17 horas, en el Auditorio de Cultura de Epuyén, ubicado en avenida Los Halcones y avenida Los Cóndores.

 

 

La actividad es abierta a toda la comunidad.

 

 

O.P.

 

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