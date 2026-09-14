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Por Redacción Red43

Día Nacional de las Personas Sordas: habrá actividades especiales en Esquel y Trevelin

La Escuela N.º 518 llevará adelante diferentes propuestas en el marco de la fecha que se conmemora cada 19 de septiembre. Habrá audiometrías gratuitas, talleres de concientización y una caminata abierta a la comunidad.
Por Redacción Red43

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En el marco del Día Nacional de las Personas Sordas, la Escuela N.º 518 de Sordos, Hipoacúsicos y Trastornos del Lenguaje prepara una serie de actividades que se desarrollarán en Esquel y continuarán la semana siguiente en Trevelin.

 

La propuesta incluye acciones de prevención, concientización y visibilización, con audiometrías gratuitas, talleres destinados a derribar mitos relacionados con la sordera y la lengua de señas, y una caminata a la que podrá sumarse la comunidad.

 

Silmari Medina Williams, quien actualmente cumple el rol de directora suplente de la Escuela 518, explicó que la institución funciona como una escuela servicio. Esto significa que sus estudiantes están matriculados en establecimientos de nivel Inicial, Primario y Secundario, mientras que el equipo de la 518 acompaña sus trayectorias educativas.

 

“Trabajamos en inclusión”, señaló. Los docentes concurren a las escuelas donde asisten los estudiantes y trabajan de manera conjunta con docentes de grado y profesores del nivel secundario, realizando adecuaciones y sugerencias de acuerdo con las necesidades de cada estudiante.

 

La Escuela 518 cuenta además con un espacio de fortalecimiento pedagógico en contraturno, donde se refuerzan aprendizajes y se trabaja especialmente en aspectos relacionados con la comunicación y el lenguaje. También brinda asesoramiento a establecimientos de la Región III que no cuentan con profesores de sordos e hipoacúsicos.

 

Actividades en Esquel

 

El miércoles 16 de septiembre se realizarán audiometrías gratuitas en la Escuela 518, con turno previo y a cargo de la fonoaudióloga Natalia Mayor. La propuesta está destinada a niños de hasta 7 años que no cuenten con obra social y tiene como objetivo favorecer la detección temprana de hipoacusia.

 

El jueves 17 se realizará en la institución un taller de concientización abierto a toda la comunidad, donde se abordarán y buscarán derribar diferentes mitos vinculados con la sordera y la lengua de señas.

 

El viernes 18 tendrá lugar una caminata abierta a la comunidad. El punto de encuentro será el muñeco de nieve de avenida Ameghino y desde allí los participantes se trasladarán hasta la Escuela 518.

 

Al finalizar habrá diferentes propuestas y juegos relacionados con la lengua de señas, y se colocará una bandera en la institución en conmemoración del Día Nacional de las Personas Sordas.

 

La propuesta continuará en Trevelin

 

Las actividades seguirán la semana siguiente en Trevelin. El miércoles 23 se realizarán audiometrías durante la tarde en la sede de la Escuela 518, ubicada en Apihuan y 20 de Noviembre, nuevamente a cargo de la fonoaudióloga Natalia Mayor.

 

Finalmente, el viernes 25, a las 15 horas, se desarrollará en la Escuela N.º 705 un taller de concientización sobre la sordera y la lengua de señas, abierto a toda la comunidad.

 

Desde la Escuela 518 invitaron a las familias y vecinos de Esquel y Trevelin a acompañar las distintas propuestas y sumarse a una iniciativa que busca visibilizar, informar y derribar mitos, al tiempo que pone en valor el trabajo de inclusión y acompañamiento que la institución desarrolla durante todo el año.

 

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