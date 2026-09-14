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14 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Adulto mayor sufrió una caída en la vía pública y fue trasladado al hospital

El hombre fue encontrado desorientado y acompañado por una vecina. Bomberos de El Bolsón intervino y realizó las primeras atenciones en el lugar.
Por Redacción Red43

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Bomberos Voluntarios de El Bolsón intervino este lunes ante el aviso sobre un adulto mayor que habría sufrido una caída en la vía pública, en el B° Anden.

 

Tras recibir el aviso, se despachó una unidad de rescate hacia el lugar. Al arribar, los bomberos encontraron a la persona desorientada y asistida por una vecina.

 

 

El personal brindó las primeras atenciones mientras aguardaba la llegada del servicio hospitalario. Posteriormente, el adulto mayor fue trasladado al hospital local para una evaluación más completa.

 

Desde Bomberos Voluntarios informaron que la intervención se inició a partir del aviso recibido y que la persona permaneció acompañada y asistida hasta concretar su traslado para recibir atención médica.

 

 

O.P.

 

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