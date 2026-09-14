La UNPSJB participó de una capacitación internacional sobre cannabis medicinal

La Dra. Susana Rizzuto, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), participó del curso internacional “De Ácaros a Cannabis”, una propuesta especializada en el manejo de plagas y enfermedades en cultivos de cannabis y cáñamo.

La capacitación reunió a especialistas de distintos países, entre ellos México, Países Bajos, Colombia y Brasil, que compartieron experiencias sobre estrategias de control biológico aplicadas a producciones de cannabis y cáñamo a gran escala.

Para la región, este tipo de formación permite incorporar conocimientos desarrollados en otros contextos y analizar cómo pueden adaptarse a las características ambientales y productivas de nuestro territorio. El objetivo no es trasladar directamente modelos externos, sino contar con herramientas para evaluar cuáles pueden ser útiles a nivel local.

Durante el encuentro se abordaron tecnologías para el manejo de plagas y enfermedades, con especial atención al control biológico y al manejo integrado de plagas, estrategias que permiten reducir el uso de agroquímicos y avanzar hacia producciones más sustentables.

La participación de Rizzuto también permitió generar vínculos con referentes internacionales del sector. Para la UNPSJB, estos espacios fortalecen la formación de sus docentes e investigadores y aportan conocimientos que pueden ser aplicados y estudiados en futuras experiencias productivas y científicas en la región.

De esta manera, la capacitación internacional suma herramientas para que la Universidad continúe formando profesionales y desarrollando conocimiento en función de las condiciones y necesidades del territorio patagónico.

AMD