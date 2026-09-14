Estudiantes secundarios dedican más de 6 horas diarias al smartphone

Un estudio realizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires arrojó datos sobre la relación entre los estudiantes secundarios y la tecnología. De acuerdo con el relevamiento, los jóvenes pasan un promedio de 6 horas y 10 minutos por día frente a la pantalla del teléfono móvil, lo que equivale a más de 90 días al año conectados al dispositivo.

La medición se efectuó mediante registros objetivos de aplicaciones de monitoreo en las pantallas y no solo en encuestas de percepción. Entre los resultados más destacados se observa que el tiempo de uso se incrementa a medida que avanza la edad escolar, siendo TikTok la aplicación a la que más horas le dedican los estudiantes. Además, se registró que las mujeres pasan en promedio media hora más por día conectadas en comparación con los varones.

El informe advierte sobre el impacto que estas dinámicas generan en el bienestar emocional y físico de la población juvenil. Un 40% de los alumnos evaluados mostró al menos un signo de alerta relacionado con estados de ansiedad, depresión, somnolencia diurna o uso problemático del teléfono. Los indicadores de malestar resultaron ser más elevados en las alumnas.

Frente a este escenario, las autoridades promueven iniciativas orientadas a fomentar actividades alternativas vinculadas al deporte, la cultura y el contacto con la naturaleza para contrarrestar la exposición continua a los entornos digitales. Paralelamente, docentes encuestados señalaron mejoras en el nivel de atención en las aulas a partir de la aplicación de regulaciones para restringir el uso de smartphones durante la jornada escolar.

EBW