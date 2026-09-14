¿Cómo es el nuevo portal web para tributar de Esquel?

La Municipalidad de Esquel extendió el plazo de adhesión a la moratoria municipal vigente.

La secretaria de Economía, Florencia Garzonio, confirmó que la prórroga será hasta el 30 de septiembre y que no habrá nuevas extensiones. "Ya estaba previsto en la ordenanza que íbamos a poder extenderla por resolución. Vimos que funcionó y tuvo buena respuesta, así que continuamos, quedan los últimos 15 días para adherir", detalló.

La moratoria comprende deudas vencidas hasta el 31 de marzo de 2026 y prevé distintos beneficios según la modalidad de pago elegida: "Prevé distintos tipos de descuento dependiendo de la opción que haga el contribuyente para pagar. Puede hacer pago íntegro de su deuda con un 60% de quita de intereses, de 2 a 12 cuotas una quita de un 50% y el último tramo de 13 a 24 cuotas tiene una quita de un 40%", explicó.

La funcionaria recordó que el pago se puede realizar con tarjeta Patagonia 365, con débito en cuenta o tarjeta, y recomendó la opción de pago al contado: "Sigue siendo con Patagonia 365, puede ponerlo al débito de la cuenta o tarjeta que tenga, pero la que yo siempre recomiendo es si hacés la opción de pago íntegro tenés la quita del 60% y asimismo teniendo la 365 tenés la opción de hacerla en 3 cuotas sin interés, que es el convenio que nosotros tenemos siempre vigente. Lo que prevé la ordenanza es este plazo y no habrá más", aclaró.

Según los datos oficiales, al 31 de agosto más de 700 personas ya se habían adherido al plan.

"Yo siempre digo que el perfil del contribuyente esquelense es cumplidor y si se está atrasando en estos días es porque realmente el contexto está complejo, pero no porque no tenga intención de pagar y quedó demostrado en la moratoria", sostuvo.

Por otra parte, Garzonio informó que desde la semana pasada está en vigencia el nuevo portal tributario economia.esquel.ar

En dicho portal se declaran impuestos y se realizan los pagos: "Venimos trabajando mucho en esto, es una migración que ya había empezado el año pasado, hubo una instancia intermedia y esta ya es la versión definitiva. La anterior era bastante antigua. Es un portal mucho más intuitivo, prevé más facilidad para declarar y pagar. Primero arrancamos por el módulo financiero, que es toda la parte de gestión presupuestaria, tesorería, compras y pagos, luego ahora estamos en la parte tributaria y después termina con la actualización del módulo de recursos humanos", detalló.

Finalmente, se refirió a la elaboración del presupuesto 2027:"Vamos a estar a la expectativa porque de ahí saldrá la pauta de aumento que tendremos para hacer nuestro propio presupuesto. En principio primero presupuesta provincia, porque lo importante es cuánto presupueste provincia para la ciudad de Esquel para el año 2027 y a partir de esos números elaboraremos el presupuesto propio", concluyó.