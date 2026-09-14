Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 14 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaMILEIPobrezaDi Tella
14 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La pobreza superaría el 30% en Argentina

Un informe privado elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella ubica el índice de pobreza en un 31,3 por ciento para el período de marzo a agosto, anticipando un incremento en la cifra previa al reporte del INDEC. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La pobreza mostró un incremento en el mes de agosto, según un informe de la Universidad Torcuato Di Tella realizado bajo la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censos. La medición cobró relevancia de cara a la publicación del próximo reporte oficial sobre la situación socioeconómica en el país.

 

El estudio, denominado Nowcast de Pobreza y coordinado por el economista Martín González-Rozada, estimó que el indicador alcanzó al 31,3 por ciento de las personas durante el semestre compuesto entre marzo y agosto. En la comparación interanual, el índice registró un avance de 1,1 puntos porcentuales respecto al 30,2 por ciento reportado en el mismo período del año anterior.

 

La investigación se confeccionó a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el organismo oficial de estadística. Las proyecciones privadas sirven como una referencia previa a la difusión de los datos oficiales sobre la condición de la población en los principales aglomerados urbanos.

 

En el desglose de los indicadores se observó que la indigencia se ubicó en el 6,6 por ciento, mientras que la proporción de personas bajo la línea de pobreza no indigentes alcanzó el 24,8 por ciento. La proyección precede al informe oficial semestral que difundirá el INDEC durante las próximas semanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Preocupación por una vaca caída en el camino de Tres Arroyos
2
 “La gente se prendió”: gran convocatoria para degustar la barra de chocolate de Mesal
3
 El próximo feriado será en octubre: cuándo cae y cuántos días de descanso habrá
4
 Con 140 kilos de chocolate, Choco Fest busca hacer historia en Esquel
5
 Chubut: un hombre murió tras volcar y derribar una columna de media tensión
1
 ¿Reconocés el lugar? El Archivo Histórico de Esquel necesita ayuda para identificar un paisaje de otra época
2
 Ganó $24 millones en el Quini 6 y todavía no aparece: el misterio en Bariloche
3
 Esquel reunió a especialistas y pacientes en una jornada sobre Esclerosis Múltiple
4
 Bebés expuestos a drogas: crecen los casos detectados en hospitales de Argentina
5
 Esquel y la provincia suman tecnología para fortalecer la inclusión educativa
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -