La pobreza superaría el 30% en Argentina

La pobreza mostró un incremento en el mes de agosto, según un informe de la Universidad Torcuato Di Tella realizado bajo la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censos. La medición cobró relevancia de cara a la publicación del próximo reporte oficial sobre la situación socioeconómica en el país.

El estudio, denominado Nowcast de Pobreza y coordinado por el economista Martín González-Rozada, estimó que el indicador alcanzó al 31,3 por ciento de las personas durante el semestre compuesto entre marzo y agosto. En la comparación interanual, el índice registró un avance de 1,1 puntos porcentuales respecto al 30,2 por ciento reportado en el mismo período del año anterior.

La investigación se confeccionó a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el organismo oficial de estadística. Las proyecciones privadas sirven como una referencia previa a la difusión de los datos oficiales sobre la condición de la población en los principales aglomerados urbanos.

En el desglose de los indicadores se observó que la indigencia se ubicó en el 6,6 por ciento, mientras que la proporción de personas bajo la línea de pobreza no indigentes alcanzó el 24,8 por ciento. La proyección precede al informe oficial semestral que difundirá el INDEC durante las próximas semanas.

EBW