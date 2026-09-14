Detalle de los trabajos de reforestación tras los incendios en la cordillera

El Gobierno provincial avanza en la ejecución del programa de restauración de áreas afectadas por incendios forestales en la cordillera, una iniciativa que contempla la plantación de más de 100.000 ejemplares de especies nativas producidas en el Vivero Lemú.

El director general de Programas y Proyectos, Gustavo González Paris, explicó el alcance de las tareas desarrolladas a lo largo de este año y destacó la coordinación territorial empleada. "Durante este año hemos trabajado intensamente en el programa de restauración que la provincia está llevando adelante. Es así que en abril hemos plantado 20.000 plantas nativas en el Arroyo Jara y en la Reserva Natural Río Turbio", señaló.

Actualmente, las cuadrillas concentran los trabajos en la Reserva de Usos Múltiples del Lago Puelo, con intervención directa en sectores específicos. "Estamos trabajando en las comunidades Cárdenas y Pulgar, donde estamos plantando 30.000 plantas, las cuales se van a sumar 45.000 plantas más en Laguna Los Alerces. Después el programa continúa en la zona del Turbio para completar la plantación de más de 100.000 plantas en las áreas afectadas por incendios forestales", detalló el funcionario.

Respecto a la metodología empleada en el terreno, González Paris remarcó que "los técnicos van eligiendo cada uno de los sitios donde plantar cada una de estas nativas", proceso que se complementa con el trabajo comunitario. "Gracias a la colaboración de las comunidades que se suman a las tareas de plantación y los voluntarios que también se suman a las actividades hace que la jornada sea sumamente especial", afirmó.

La planificación de las actividades varía según la capacidad productiva asignada a cada sector. En la comunidad Cárdenas se programaron unos cuatro días de plantación, en la comunidad Pulgar entre cuatro y cinco días, mientras que las labores en Laguna Los Alerces se extenderán por aproximadamente dos semanas.

El plan de trabajo se ejecuta en el marco del Proyecto Proclimar, una iniciativa internacional adaptada a la región. "Todas las actividades tienen ese componente del Proyecto Proclimar que puntualmente acá en la provincia se viene ejecutando desde el año 2022 y ahora estamos con estas acciones de restauración", explicó González Paris. El financiamiento y coordinación proviene del Ministerio de Ambiente de Alemania mediante la agencia GIZ, articulado a nivel nacional con la Fundación Biodiversidad y Reforestación, y otras.

En los sectores donde se trabaja en Puerto Patriada, el procedimiento requiere una labor previa indispensable. "Tiene que ver con dos actividades fundamentales, principalmente la limpieza y posteriormente la restauración, porque es complejo restaurar sin limpiar en este lugar por todo el material que se quemó", concluyó.

EBW