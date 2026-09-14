"No me perdonaría ser tibio y dejar postergado un barrio"

El dirigente barrial Gastón Escobar fue presentado oficialmente como nuevo director de Juntas Vecinales de la Municipalidad de Esquel.

Escobar es presidente de la Junta Vecinal del Barrio 28 de Junio y su designación fue propuesta por el intendente Taccetta."Matías me lo había propuesto a principio de año y en esta oportunidad también, a través de una reunión que fue en principio una reunión de gestión, como yo soy presidente de la Junta del Barrio 28 de Junio, y me lo propuso. Esta propuesta la compartí con mis compañeros de comisión, que estamos trabajando diariamente y voluntariamente en el barrio, y lo discutimos, lo evaluamos y lo conversamos entre todos y se tomó esta decisión, que no es una decisión individual ni solitaria, sino que es una decisión en conjunto, colectiva", explicó.

El nuevo funcionario destacó que su nombramiento es un reconocimiento al trabajo territorial realizado: "Creo que también es el reconocimiento de un trabajo en conjunto que venimos haciendo con un grupo de personas en el territorio, y que sabemos que organizar una comunidad con recursos escasos es complejo. En este primer año de gestión que tuvimos en la vecinal hemos podido demostrar que con organización y planificación se pueden hacer muchas cosas", afirmó.

Sobre su pertenencia política, fue categórico: "Yo soy peronista y no tengo ningún pudor en decirlo, y él lo tiene claro también, fue algo que conversamos. Creo que estos tiempos ameritan que los equipos de trabajo sean heterogéneos. Un ejemplo claro es la propia vecinal, nuestro equipo no son todos peronistas, hay gente que es del radicalismo, hay gente que acompaña a Milei, hay gente que ha acompañado a Matías en su momento también, y eso es respetable. Ahí está el valor genuino de los equipos de trabajo, hay un objetivo en común, que es trabajar para la gente".

En relación a las repercusiones de su designación, señaló: "Todos los mensajes y llamados de gente, incluso compañera, que también me sorprendió, han sido de acompañamiento y de apoyo. Después en las redes, así como están las felicitaciones, también están las críticas, que se entiende, y que a veces se dicen desde el desconocimiento. Uno está tranquilo porque yo respondo a mi barrio, esa decisión está puesta arriba de la mesa con mis compañeras de militancia".

Sobre las críticas internas dentro del peronismo, sostuvo: "El peronismo no tiene dueño, yo no le doy nada a nadie, vengo construyendo con mis compañeros del barrio hace mucho tiempo, siempre desde el silencio. Las críticas son porque uno quizá no obedece a determinados dirigentes, y yo la verdad que mis acciones no son en función de quedar bien con determinados dirigentes. Hay prioridades, y en esas prioridades están siempre mis compañeros, la familia, el barrio. Yo vengo militando desde los 16 años y nunca milité por un cargo".

Escobar confirmó que dejará temporalmente la presidencia de la Junta del 28 de Junio, que quedará a cargo de la vicepresidenta, aunque aseguró que el equipo y los proyectos se mantienen.

Respecto a los ejes de su gestión, adelantó dos prioridades urgentes: "Uno de los primeros desafíos es poder regularizar algunas juntas vecinales de algunos barrios que son importantes, como el Ceferino y demás, y después poder trabajar el andamiaje legislativo que ordena y regula las juntas vecinales, que tiene varios grises y que es una ordenanza obsoleta porque es vieja. Es algo que lo hemos charlado con Matías y con Juan para poder trabajar como prioridades urgentes", indicó.

Y agregó: "Después obviamente abonar y acompañar a cada uno de los vecinos que quieran involucrarse en la organización vecinal, para robustecer la organización, para interactuar con las diferentes áreas del municipio, y hacer cercano el municipio al barrio y el barrio al municipio. Primero regularizarlas para que haya participación vecinal", concluyó.