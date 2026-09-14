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14 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

El municipio habilitó registro de oposición por nuevas obras de cordón cuneta y adoquinado

Las arterias comprendidas por las obras son: Pasaje Pacheco entre Roggero y Alsina; Sáenz Peña entre Av. Perón y Conesa; Pasaje Villegas entre Av. Alvear y Alsina; y Chacabuco entre Miguens y Libertad.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, mediante la Resolución Nº 1630/2026, dejó habilitado el Registro de Oposición correspondiente a nuevas obras de cordón cuneta y adoquinado, destinado a los frentistas y a los vecinos de las calles transversales ubicados a cincuenta metros, mitad de cuadra o en las intersecciones de las bocacalles en las que se llevarán a cabo los trabajos. 

 

Las arterias comprendidas por las obras son: Pasaje Pacheco entre Roggero y Alsina; Sáenz Peña entre Av. Perón y Conesa; Pasaje Villegas entre Av. Alvear y Alsina; y Chacabuco entre Miguens y Libertad.

 

Los propietarios de los terrenos o inmuebles ubicados sobre las arterias mencionadas, que no estén de acuerdo con las obras y consideren que les corresponde formular oposición, podrán hacerlo por escrito en el libro habilitado especialmente a tal fin, con la presentación de una fotocopia autenticada del título o de la documentación legal que acredite la propiedad del o los inmuebles afectados.

 

El Registro de Oposición se encuentra habilitado en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Esquel, ubicada en Bartolomé Mitre Nº 524, de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 12:30 horas. El plazo para formular oposiciones será de diez días corridos a partir del último día de publicación del presente edicto, establecido para el 16 de septiembre de 2026.

 

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