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14 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

La UDC ofrece un curso gratuito en Esquel para perfeccionarse en emergencias

La Universidad del Chubut dictará una capacitación presencial y gratuita sobre protocolos y procedimientos para el manejo de pacientes en situaciones de urgencia. Enterate en la nota cuándo y cómo inscribirte.
Por Redacción Red43

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La Universidad del Chubut (UDC) anunció el curso “Protocolos y procedimientos del manejo del paciente de urgencias”, una propuesta de actualización y formación práctica destinada a la comunidad universitaria y al personal de salud interesado en estas temáticas.

 

La capacitación será presencial en la Extensión Áulica Esquel, ubicada en avenida Holdich 960, y se desarrollará durante dos jornadas, el 8 y 9 de octubre.

 

Durante el curso se trabajará sobre protocolos y procedimientos vinculados con distintas situaciones de emergencia, entre ellas infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas, shock, insuficiencias respiratorias, sepsis, quemaduras graves, urgencias traumatológicas y politraumatismos.

 

El objetivo es actualizar conocimientos sobre el abordaje de patologías de emergencia y brindar herramientas prácticas para el manejo de pacientes que requieren atención de urgencia.

 

 

Cuándo y cómo inscribirse

 

 

La propuesta es gratuita y las inscripciones comenzarán el 21 de septiembre.

 

Las jornadas se desarrollarán de 9 a 12 y de 14 a 19 horas, en la Extensión Áulica Esquel de la UDC.

 

Para realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al correo  mlalvarado@udc.edu.ar

 

La capacitación busca acercar herramientas de actualización a quienes trabajan o se forman en el ámbito de la salud, con contenidos orientados a situaciones que requieren una respuesta rápida y protocolos específicos.

 

 

 

 

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