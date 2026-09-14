La UDC ofrece un curso gratuito en Esquel para perfeccionarse en emergencias

La Universidad del Chubut (UDC) anunció el curso “Protocolos y procedimientos del manejo del paciente de urgencias”, una propuesta de actualización y formación práctica destinada a la comunidad universitaria y al personal de salud interesado en estas temáticas.

La capacitación será presencial en la Extensión Áulica Esquel, ubicada en avenida Holdich 960, y se desarrollará durante dos jornadas, el 8 y 9 de octubre.

Durante el curso se trabajará sobre protocolos y procedimientos vinculados con distintas situaciones de emergencia, entre ellas infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas, shock, insuficiencias respiratorias, sepsis, quemaduras graves, urgencias traumatológicas y politraumatismos.

El objetivo es actualizar conocimientos sobre el abordaje de patologías de emergencia y brindar herramientas prácticas para el manejo de pacientes que requieren atención de urgencia.

Cuándo y cómo inscribirse

La propuesta es gratuita y las inscripciones comenzarán el 21 de septiembre.

Las jornadas se desarrollarán de 9 a 12 y de 14 a 19 horas, en la Extensión Áulica Esquel de la UDC.

Para realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al correo mlalvarado@udc.edu.ar

La capacitación busca acercar herramientas de actualización a quienes trabajan o se forman en el ámbito de la salud, con contenidos orientados a situaciones que requieren una respuesta rápida y protocolos específicos.

AMD