Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 14 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Vacantes Abiertas
14 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

¿Tu hijo empieza el jardín o primer grado en 2027? Ya podés pedir una vacante escolar

Las familias pueden solicitar desde hoy el ingreso a Inicial y primer grado en escuelas estatales de toda la provincia. Enterate cómo inscribirte y cuándo se abrirá el trámite para el Nivel Secundario.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las familias de Chubut ya pueden iniciar el trámite para solicitar una vacante para el ciclo lectivo 2027 en escuelas de gestión estatal. El período comenzó este lunes 14 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 2 de octubre inclusive.

 

La solicitud está destinada a quienes ingresen a las salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial y a primer grado del Nivel Primario. El trámite se realiza de manera online mediante DINO, el asistente virtual del Ministerio de Educación.

 

Para completar la inscripción, se deben cargar los datos del niño o niña, del adulto responsable, la institución educativa elegida y el turno de preferencia. El sistema también permite informar determinadas situaciones que pueden ser contempladas durante la asignación, como tener hermanos que concurran al establecimiento, situaciones de discapacidad, necesidad de apoyos educativos o vinculación laboral del adulto responsable con la escuela.

 

Además, DINO permite realizar solicitudes para más de un menor a cargo y cuenta con un mecanismo de validación de identidad del adulto responsable mediante información oficial.

 

 

La solicitud no asegura la vacante

 

 

Desde el Ministerio de Educación remarcaron que completar el formulario no implica que la vacante quede asignada automáticamente. Una vez finalizado el período de solicitudes, las inscripciones serán procesadas de acuerdo con los criterios establecidos para la asignación.

 

Los resultados serán comunicados posteriormente a través de los canales oficiales del Ministerio y de los medios disponibles en cada establecimiento educativo.

 

 

Cuándo será el turno de Secundaria

 

 

El cronograma de ingreso continuará durante octubre con las solicitudes para el Nivel Secundario. En este caso, las familias podrán realizar el trámite para primer año entre el 5 y el 30 de octubre de 2026.

 

De esta manera, el proceso se desarrolla en distintas etapas: primero corresponde a Nivel Inicial y primer grado de Primaria, mientras que posteriormente se habilitará la inscripción para quienes ingresen a la escuela secundaria.

 

Las familias que necesiten solicitar una vacante para Inicial o primer grado tienen tiempo hasta el 2 de octubre inclusive para completar el trámite correspondiente mediante DINO.

 

 

 

 

 

AMD

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Preocupación por una vaca caída en el camino de Tres Arroyos
2
 “La gente se prendió”: gran convocatoria para degustar la barra de chocolate de Mesal
3
 El próximo feriado será en octubre: cuándo cae y cuántos días de descanso habrá
4
 Con 140 kilos de chocolate, Choco Fest busca hacer historia en Esquel
5
 Chubut: un hombre murió tras volcar y derribar una columna de media tensión
1
 ¿Reconocés el lugar? El Archivo Histórico de Esquel necesita ayuda para identificar un paisaje de otra época
2
 Ganó $24 millones en el Quini 6 y todavía no aparece: el misterio en Bariloche
3
 Esquel reunió a especialistas y pacientes en una jornada sobre Esclerosis Múltiple
4
 Bebés expuestos a drogas: crecen los casos detectados en hospitales de Argentina
5
 Esquel y la provincia suman tecnología para fortalecer la inclusión educativa
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -