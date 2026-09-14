¿Tu hijo empieza el jardín o primer grado en 2027? Ya podés pedir una vacante escolar

Las familias de Chubut ya pueden iniciar el trámite para solicitar una vacante para el ciclo lectivo 2027 en escuelas de gestión estatal. El período comenzó este lunes 14 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 2 de octubre inclusive.

La solicitud está destinada a quienes ingresen a las salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial y a primer grado del Nivel Primario. El trámite se realiza de manera online mediante DINO, el asistente virtual del Ministerio de Educación.

Para completar la inscripción, se deben cargar los datos del niño o niña, del adulto responsable, la institución educativa elegida y el turno de preferencia. El sistema también permite informar determinadas situaciones que pueden ser contempladas durante la asignación, como tener hermanos que concurran al establecimiento, situaciones de discapacidad, necesidad de apoyos educativos o vinculación laboral del adulto responsable con la escuela.

Además, DINO permite realizar solicitudes para más de un menor a cargo y cuenta con un mecanismo de validación de identidad del adulto responsable mediante información oficial.

La solicitud no asegura la vacante

Desde el Ministerio de Educación remarcaron que completar el formulario no implica que la vacante quede asignada automáticamente. Una vez finalizado el período de solicitudes, las inscripciones serán procesadas de acuerdo con los criterios establecidos para la asignación.

Los resultados serán comunicados posteriormente a través de los canales oficiales del Ministerio y de los medios disponibles en cada establecimiento educativo.

Cuándo será el turno de Secundaria

El cronograma de ingreso continuará durante octubre con las solicitudes para el Nivel Secundario. En este caso, las familias podrán realizar el trámite para primer año entre el 5 y el 30 de octubre de 2026.

De esta manera, el proceso se desarrolla en distintas etapas: primero corresponde a Nivel Inicial y primer grado de Primaria, mientras que posteriormente se habilitará la inscripción para quienes ingresen a la escuela secundaria.

Las familias que necesiten solicitar una vacante para Inicial o primer grado tienen tiempo hasta el 2 de octubre inclusive para completar el trámite correspondiente mediante DINO.

AMD