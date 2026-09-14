Esquel y la provincia suman tecnología para fortalecer la inclusión educativa

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, inició las capacitaciones del Programa de Fortalecimiento a la Inclusión Educativa, destinadas a equipos directivos y docentes de establecimientos educativos de distintas localidades de la provincia.

La propuesta da continuidad al programa presentado en junio y avanza en la incorporación de tecnología, recursos adaptados y formación docente para acompañar las trayectorias educativas y reducir las barreras para el aprendizaje y la participación.

Tecnología y herramientas para aulas más accesibles

En esta primera etapa, son diez los establecimientos que recibirán las denominadas Valijas Inclusivas, equipadas con distintos dispositivos y recursos tecnológicos orientados a favorecer propuestas pedagógicas accesibles y atender a la diversidad de necesidades presentes en las aulas.

Participan la Escuela Nº 522 de Lago Puelo; los CSAyC N. 551 de Esquel, Nº 567 de Rawson, Nº 569 de Puerto Madryn y Nº 570 de Comodoro Rivadavia; las EFI Nº 528 de Puerto Madryn, Nº 533 de Trelew y Nº 534 de Sarmiento; y las Escuelas Nº 502 de Esquel y Nº 514 de Comodoro Rivadavia.

Durante esta primera jornada estuvieron presentes el subsecretario de Planeamiento y Políticas Educativas, Martín Larmeu; la directora general de Educación Especial, Myriam Villarreal; el director de Tecnología Educativa, Ricardo Pavéz; y el CEO de Educabot, Felipe Herrera, quienes acompañaron el desarrollo de la instancia de formación.

La capacitación estuvo a cargo de Educabot, empresa proveedora de las Valijas Inclusivas, y permitió a los equipos conocer y explorar las posibilidades pedagógicas de los distintos recursos que integran el equipamiento, entre ellos tablets, pulsadores, sensores y dispositivos de comunicación y acceso.

Asimismo, se presentó Alizia, una herramienta de Inteligencia Artificial disponible en los establecimientos alcanzados por esta primera etapa, que se incorpora como un nuevo recurso para el diseño y desarrollo de propuestas educativas.

Formación continua para fortalecer las prácticas inclusivas

El encuentro permitió que directivos y docentes se familiarizaran con el funcionamiento de los dispositivos, exploraran sus posibilidades y comenzaran a identificar estrategias para incorporarlos a sus propuestas pedagógicas, con el objetivo de favorecer entornos de aprendizaje más accesibles, innovadores e inclusivos.

Esta instancia forma parte de un proceso de acompañamiento y formación continua. En el plazo de un mes se desarrollará un nuevo encuentro para retomar los contenidos abordados, conocer las primeras experiencias de utilización de los recursos y profundizar en las posibilidades que ofrecen tanto las Valijas Inclusivas como la herramienta de Inteligencia Artificial.

De esta manera, el Programa de Fortalecimiento a la Inclusión Educativa continúa avanzando en la incorporación de tecnología y formación como herramientas para reducir barreras, ampliar las oportunidades de aprendizaje y fortalecer una educación inclusiva y de calidad en los establecimientos educativos de Chubut.

AMD