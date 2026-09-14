Bebés expuestos a drogas: crecen los casos detectados en hospitales de Argentina

Un informe elaborado a partir del análisis de estudios y registros de distintas maternidades y hospitales de Argentina muestra un crecimiento en los casos de bebés expuestos a sustancias psicoactivas durante el embarazo. Uno de los datos más relevantes surge del Hospital Fernández, donde los diagnósticos positivos aumentaron un 185% entre 2023 y 2025.

En ese centro de salud, los casos pasaron de 13 en 2023 a 25 en 2024 y 37 en 2025. En el mismo período, la proporción de nacimientos con resultados positivos pasó del 0,84% al 3,8%.

Una tendencia que aparece en distintos hospitales

El fenómeno también aparece en otros centros de salud. En el Hospital Gandulfo, de Lomas de Zamora, los resultados positivos pasaron del 1,9% de los nacimientos en 2023 al 4,6% en 2024.

En Mendoza, los registros provinciales señalan que cerca del 20% de los bebés internados en neonatología de maternidades públicas presentan resultados positivos para alguna sustancia psicoactiva.

En Córdoba se registraron 109 casos de síndrome de abstinencia neonatal durante 2023, 74 en 2024 y 62 hasta junio de 2025. En Santa Fe, el Hospital Cullen pasó de 21 casos sobre 2.308 nacimientos en 2022 a 48 sobre 2.348 nacimientos en 2023.

La cocaína aparece entre las sustancias más detectadas, seguida por la marihuana en distintos registros. El alcohol, en tanto, podría estar mucho más subregistrado. En un estudio realizado en el Hospital Fernández, por ejemplo, fue identificado en el 46% de los nacimientos analizados mediante métodos específicos.

Qué significa estar expuesto durante el embarazo

La exposición no necesariamente implica que un bebé vaya a presentar síntomas al nacer. El impacto depende de la sustancia, la cantidad consumida, la frecuencia, el tiempo durante el cual existió la exposición y el momento del embarazo en que ocurrió. También influyen otros factores, como la combinación de sustancias y si el nacimiento fue prematuro.

En algunos casos, la exposición puede producir efectos durante la gestación y en otros manifestarse principalmente después del nacimiento. Cuando el consumo continúa durante las últimas etapas del embarazo, algunas sustancias pueden generar síntomas en el recién nacido cuando deja de recibirlas a través de la placenta.

Con la cocaína, por ejemplo, los síntomas en bebés expuestos pueden aparecer durante el primer o segundo día después del nacimiento e incluir irritabilidad, temblores, alteraciones del tono muscular, dificultades para alimentarse y problemas para dormir. No todos los bebés expuestos presentan estos signos.

En términos generales, los síntomas de abstinencia neonatal suelen comenzar entre el primer y tercer día de vida, aunque en algunos casos pueden aparecer más tarde. Por eso, cuando existe sospecha de exposición, el recién nacido puede requerir observación y monitoreo durante varios días.

Los efectos pueden variar según la sustancia

La cocaína puede afectar el crecimiento fetal y aumentar el riesgo de bajo peso y nacimiento prematuro. También puede generar complicaciones relacionadas con la placenta. En algunos niños expuestos se estudiaron posteriormente dificultades vinculadas con la atención, el aprendizaje, el lenguaje y el control de los impulsos, aunque los efectos a largo plazo pueden estar influidos por múltiples factores.

En el caso de la marihuana, los estudios muestran que la exposición prenatal puede influir en el desarrollo del cerebro. Se investigaron posibles asociaciones con dificultades posteriores en funciones como la atención, la memoria, la planificación y el rendimiento escolar, aunque no todos los estudios permiten establecer una relación directa en cada caso.

El alcohol presenta otra particularidad. Puede atravesar la placenta y afectar el desarrollo cerebral del feto durante distintas etapas del embarazo. La exposición puede generar alteraciones físicas, cognitivas y de conducta, y las consecuencias pueden aparecer durante la infancia. Por eso, las recomendaciones sanitarias indican evitar el consumo de alcohol durante todo el embarazo.

La combinación de sustancias también es relevante. Cuando existe policonsumo, la evaluación médica debe considerar todas las sustancias involucradas, ya que pueden modificar la intensidad y las características de los síntomas que presenta el recién nacido.

Uno de los principales problemas para dimensionar la situación es que Argentina no cuenta con un sistema nacional unificado que reúna todos los casos. Por eso, los datos disponibles corresponden a hospitales, investigaciones y registros provinciales y no permiten establecer una cifra única para todo el país.

El análisis conjunto de estos registros permite advertir una tendencia y, al mismo tiempo, plantea la necesidad de mejorar la detección durante el embarazo, la atención de los recién nacidos expuestos y el seguimiento de los niños a medida que crecen.

AMD