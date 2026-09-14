Esquel reunió a especialistas y pacientes en una jornada sobre Esclerosis Múltiple

El pasado viernes 11 de septiembre, Esquel Diagnóstico fue sede de una Jornada Interdisciplinaria de Salud centrada en el abordaje integral de la Esclerosis Múltiple (EM), con participación de profesionales de la salud y pacientes de la región.

La actividad fue impulsada y coordinada por el neurólogo local Dr. Ezio Tracanna, quien destacó la importancia de consolidar un “ecosistema de cuidado” para las personas con EM en la Patagonia.

El encuentro contó con la participación de especialistas de Buenos Aires, entre ellos el Dr. Edgar Carnero Contentti y la Dra. Debora Nadur. Durante la jornada se trabajó sobre la detección temprana de la enfermedad, las nuevas terapias de alta eficacia y el seguimiento de la progresión de la patología.

También se abordó la planificación familiar y la maternidad en mujeres con Esclerosis Múltiple, con información sobre la seguridad de los tratamientos durante el embarazo y la lactancia. Además, se destacó la importancia de la rehabilitación física y cognitiva.

Uno de los momentos centrales fue el encuentro abierto con pacientes y familiares. Allí pudieron dialogar directamente con los especialistas y plantear dudas vinculadas con tratamientos, evolución y vida cotidiana.

El intercambio permitió avanzar en la conformación de una red de acompañamiento entre pacientes con Esclerosis Múltiple y equipos de salud de Esquel y localidades de la Comarca de los Alerces.

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta el sistema nervioso central. El diagnóstico temprano y los tratamientos actuales permiten modificar la evolución de la enfermedad y mejorar las posibilidades de sostener una vida activa.

R.G