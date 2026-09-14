La película rodada en Esquel que llegó a Prime Video y se expande por el mundo

Una producción cinematográfica independiente realizada en Esquel logró ampliar su alcance internacional. “Paranorías: Los archivos perdidos del Dr. Romanoski” ya se encuentra disponible en 62 países y territorios a través de Prime Video, con presencia en América, Europa, Asia y Oceanía.

La película fue dirigida, escrita y producida por Matías Carelli y tiene como protagonistas a Javier Sança y Fabián Terrone. Se trata de una comedia absurda que combina entrevistas, testimonios y material aparentemente recuperado para jugar con los límites entre el documental y la ficción.

La historia sigue los misteriosos archivos del Dr. Romanoski y aborda, desde el humor y el absurdo, cuestiones vinculadas con la necesidad de encontrar explicaciones, las relaciones humanas y las formas de validación.

El crecimiento internacional se suma a un reconocimiento recibido en su lugar de origen. El Concejo Deliberante de Esquel declaró a “Paranorías” de Interés Municipal por unanimidad durante la 10ª Sesión Ordinaria del año. Anteriormente, la producción también había recibido una Declaración de Interés Legislativo en el ámbito provincial.

Desde Proyecto Q, sello bajo el cual se desarrolló la película, señalaron que se analizan nuevos canales de difusión y la posibilidad de realizar junto a la Subsecretaría de Cultura de Esquel una proyección con cine debate para compartir la producción con vecinos de la ciudad y de otras localidades de Chubut.

Con una duración de 62 minutos y producida íntegramente desde Esquel, la película representa una nueva experiencia de producción independiente de la Patagonia que logró llegar a espectadores de distintos puntos del mundo.

R.G