Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 14 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
14 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut duplicará la producción de plantas para restaurar ambientes naturales

La Secretaría de Bosques quiere ampliar de 60 mil a 120 mil plantas la capacidad del vivero forestal Lemú. También impulsa un censo de forestaciones y trabajos de silvicultura preventiva para reducir el riesgo de incendios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Secretaría de Bosques de Chubut avanza con acciones vinculadas a la producción forestal, la restauración de ambientes naturales y la prevención de incendios.

 

Gustavo González Paris explicó que el vivero forestal Lemú produce actualmente unas 60 mil plantas. “Y gracias al financiamiento que obtuvimos con el proyecto ProCLIM-AR, estamos lanzando una licitación para duplicar la producción que actualmente tiene este vivero”, señaló.

 

Según indicó, la expectativa es alcanzar las 120 mil plantas durante la próxima temporada. “Lo cual nos va a contribuir para restaurar los ambientes naturales de todos los chubutenses”, destacó.

 

Por otra parte, Abel Nievas informó sobre el avance del censo forestal de plantaciones, que busca conocer el estado de las forestaciones y mejorar las condiciones de seguridad. “También pedimos colaboración a todos los productores que tienen forestaciones de poder colaborar con el censo y así poder empezar a definir alguna estrategia de financiamiento o líneas especiales de crédito para poder llevar adelante las tareas de silvicultura en nuestras forestaciones”, explicó.

 

Nievas recordó que históricamente se forestaron unas 35 mil hectáreas en la provincia y señaló que algunas plantaciones ya alcanzaron una edad de madurez que permitirá impulsar la actividad forestoindustrial.

 

En materia de prevención de incendios, destacó los trabajos de silvicultura preventiva en sectores cercanos a viviendas. “Se va a hacer una limpieza en 30 hectáreas, en áreas en las cuales hay interfase, en casas muy cercas, para por lo menos bajar el riesgo que puedan ser afectadas estas viviendas”, indicó.

 

Además, informó que “casi más de 500 millones se bajaron para el manejo de residuos forestales, fajas, limpieza de bajo tendido eléctrico”, mientras que también se realizan trabajos de limpieza en líneas de tendido eléctrico en sectores de parques nacionales.

 

Finalmente, Nievas señaló que está abierta la convocatoria 2026 “por casi 400 millones, donde se van a financiar POA y nuevos planes”, y destacó la incorporación de cinco técnicos para agilizar la ejecución de los fondos en territorio.

 

 

 

R.G
::

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Definieron el nuevo régimen de salud para las Fuerzas Armadas
2
 Chubut: un hombre murió tras volcar y derribar una columna de media tensión
3
 El Melipal se convierte en pista de baile para aprender salsa y bachata
4
 Hallaron unos 125 restos óseos y las primeras observaciones apuntan a material arqueológico
5
 La UDC ofrece un curso gratuito en Esquel para perfeccionarse en emergencias
1
 Trevelin hizo historia en el Eisteddfod de la Juventud en Gaiman
2
 Torres inauguró la Temporada de Pingüinos de Magallanes 2026/2027
3
 La película rodada en Esquel que llegó a Prime Video y se expande por el mundo
4
 Chubut duplicará la producción de plantas para restaurar ambientes naturales
5
 El Team Pérez de Esquel cosechó 36 medallas en la Copa Andina de Taekwondo
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -